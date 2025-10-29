

مبارك الخالدي



يلتقي منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم (مواليد 2010) مع منتخب العراق في الـ 6 مساء اليوم في مدينة العقبة بالأردن ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من بطولة غرب آسيا للناشئين المقامة حاليا بمدينة العقبة والمستمرة حتى 4 نوفمبر المقبل.



وكانت مواجهات الجولة الأولى التي انطلقت مساء أمس الأول قد أسفرت عن تعادل منتخبنا مع لبنان سلبيا، وفوز السعودية على العراق 2-1، ولحساب المجموعة الثانية فاز الأردن على منتخب فلسطين 1-0.



وقدم منتخبنا خلال مواجهته مع نظيره اللبناني عرضا طيبا ومتوازنا دفاعا وهجوما، لكنه لم يتمكن من ترجمة ذلك لتسجيل أهداف، وسيسعى اليوم الى تحقيق نتيجة إيجابية أمام نظيره العراقي الساعي إلى تعويض خسارته الأولى أمام السعودية وتجنب الخروج المبكر من البطولة، ما يضيف على المباراة بعدا من الإثارة والندية.



هذا، وتشهد منافسات اليوم أيضا مباراتين أخريين، حيث يلعب السعودية مع لبنان لحساب المجموعة الأولي، وسورية مع فلسطين ضمن المجموعة الثانية.