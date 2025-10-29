بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبإشراف مباشر من رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي، نفذت القوة صباح أمس الثلاثاء حملة تفتيشية بمنطقة المهبولة وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وبلدية الكويت بهدف التأكد من التزام المحلات والمنشآت باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.



وأوضح اللواء الرومي أن الحملة جاءت تنفيذا لتوجيهات النائب الأول بزيادة وتيرة الحملات التفتيشية استجابة للمسؤولية الوطنية في حفظ الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة والأمن المجتمعي.



وقد أسفرت الحملة عن مخالفة وإغلاق إداري لعدد من المنشآت، وذلك بسبب عدم استيفائها الاشتراطات الخاصة بقوة الإطفاء العام، بالإضافة إلى اشتراطات الجهات الأخرى.