ترأست الكويت أعمال الاجتماع الرابع عشر للجنة كبار المسؤولين في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية المنعقد في مدينة الرياض، حيث ترأس الاجتماع وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، وبمشاركة وكلاء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون، ومدير عام مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية خالد بن إبراهيم آل الشيخ.



وفي مستهل الاجتماع، رحبت وكيلة وزارة المالية في كلمتها الافتتاحية بأعضاء اللجنة، مؤكدة أهمية تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى نحو تعزيز الجهود وصولا إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وفق تطلعات أصحاب السمو قادة دول مجلس التعاون.



وناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع سبل تطوير وتفعيل مهام هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والآليات المقترحة لتطوير عمل اللجنة الوزارية التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية وتعزيز دورها، والعمل على إعداد تصور مشترك يعزز فاعلية الهيئة، ويسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية لدول المجلس، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.



وفي الختام، اتفقت لجنة كبار المسؤولين على رفع توصياتها إلى اللجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، لمناقشتها واعتمادها في الاجتماع الوزاري المقبل، كما عبر أعضاء اللجنة عن تقديرهم للكويت على ترؤسها أعمال اللجنة خلال الفترة السابقة، مثنين على دورها في مواصلة دعم مسيرة مجلس التعاون وتعزيز العمل الخليجي المشترك.