

هادي العنزي



أبدى مدرب السالمية محمد دهيليس قلقه من هجوم فريقه «السماوي» بعد تعادله مع القادسية من دون أهداف أول من أمس في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 6 لدوري زين للدرجة الممتازة.

وقال دهيليس عقب المباراة «التعادل غير مرض بالنسبة إلينا، وقد أهدرنا العديد من الفرص الحقيقية للتسجيل، وهذا أمر مقلق وعلينا معالجته سريعا خلال الأيام المقبلة، رغم التألق الملحوظ لحارس القادسية حميد القلاف، الذي ذاد عن مرماه ببسالة وكان أحد الأسباب الرئيسة في خروج القادسية بنقطة بعدما أنقذ 3 فرص محققة للتسجيل».

وتابع دهيليس: «السماوي» كان قريبا من افتتاح النتيجة خاصة في الشوط الثاني، بعدما بسط أفضلية واضحة، لكن لازمنا عدم التوفيق للأسف رغم اجتهاد المهاجمين، مضيفا: الفترة المقبلة ستكون صعبة على الجميع بعد أن شاهدنا ارتفاع الجهوزية الفنية والبدنية لجميع فرق الدوري.