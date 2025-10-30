مع استعداد الكويت لاستقبال نخبة لاعبي البادل المصنفين عالميا في حدث استثنائي، أعلن بنك برقان عن رعايته البلاتينية للنسخة الأولى من بطولة كأس العالم للبادل الزوجي 2025، والتي تقام للمرة الأولى في العالم على أرض الكويت. ومن المنتظر أن يجمع هذا الحدث العالمي 176 من أبرز لاعبي ولاعبات البادل حول العالم، بمشاركة 48 فريقا للرجال و40 فريقا للسيدات، يتنافسون على اللقب العالمي خلال 7 أيام من المنافسات الحماسية، التي ستقام في اثنين من أبرز المرافق الرياضية في البلاد، هما الأرينا كويت وأكاديمية رافا نادال.



وبصفته الراعي البلاتيني الوحيد من القطاع المصرفي للنسخة الأولى من البطولة، يجدد بنك برقان التزامه الراسخ بدعم الرياضة وتعزيز الصحة والرفاه، وتمكين الشباب والمشاركة المجتمعية، باعتبارها ركائز تنسجم مع قيم البنك المؤسسية والتي تقوم على الشفافية، والمسؤولية، والشغف، والعمل الجماعي.



ويمثل دعم هذه المبادرات امتدادا لنهج البنك في الاستثمار في الأفراد والمجتمع، ضمن برنامجه المتكامل للمسؤولية الاجتماعية والتزامه بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وفي إطار إسهامه الفاعل في تحقيق رؤية الكويت 2035.



وبعد النجاح الكبير لبطولة Premier Padel 2024، تستعد الكويت لاستضافة النسخة الافتتاحية من كأس العالم للبادل الزوجي، وهو محفل عالمي جديد يعزز مكانة الدولة على خريطة الرياضة العالمية.



وإلى جانب رعايته للبطولة، سيكشف بنك برقان عن مفاجأة إبداعية تحتفي بحب الكويت العميق للرياضة، وحفاوة الاستقبال المعروفة به، والتلاحم المجتمعي الذي يميز أهل الكويت. وتهدف هذه المبادرة إلى نقل أجواء الحماس والمشاعر المرتبطة بالبطولة، وتقديم تحية خاصة للجماهير الذين يواصلون رفع مكانة الكويت على الساحة الرياضية العالمية.



بالإضافة إلى ذلك، يقدم بنك برقان تجربة استثنائية في المنطقة التفاعلية للجماهير (Fan Zone) طوال فترة البطولة، حيث يجمع العائلات والأصدقاء والمشجعين في مساحة مليئة بالحماس والمرح، للاستمتاع بالأنشطة التفاعلية والتواصل عبر شغفهم المشترك بالرياضة. وتعكس هذه المبادرات التزام بنك برقان بالاحتفاء بالهوية الوطنية وتعزيز الروابط المجتمعية. وتعد رعاية بنك برقان للنسخة الأولى من بطولة كأس العالم للبادل الزوجي تجسيدا لالتزامه المستمر بتمكين الشباب، وتعزيز الرفاه الاجتماعي، ودعم المشهد الثقافي والرياضي في الكويت. ومن خلال المبادرات التعليمية، وبرامج التحول الرقمي، إضافة إلى الحملات الرياضية والصحية، يواصل البنك الاستثمار في مبادرات تلهم مجتمعا أكثر صحة وترابطا ومواكبة للتطورات العالمية. ومع تزايد الحماس لاستضافة أفضل لاعبي البادل في العالم على أرض دولة الكويت، يفتخر بنك برقان بدوره كشريك فاعل في صياغة هذا الحدث التاريخي، حيث يلتقي شغف الكويت بالرياضة مع المكانة العالمية المرموقة.