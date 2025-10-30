أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ورئيس وفد المنتخب الأول بمعسكر تونس ناصر الدعاس أمس أن «أزرق اليد» عازم على تقديم مستوى مشرف ضمن منافسات بطولة التضامن الإسلامي لكرة اليد للرجال التي تستضيفها السعودية من 7 إلى 21 نوفمبر المقبل ونطمح للمنافسة على لقبها.



وشدد الدعاس في تصريح لـ«كونا» أن معسكر تونس يتواصل في ظروف جيدة، مبينا أن اللاعبين باشروا التدريبات اليومية المكثفة منذ الوصول على فترتين صباحية ومسائية. وأكد التزام أبطال «أزرق اليد» بتعليمات الجهازين الفني والإداري من أجل الاستفادة القصوى من المعسكر والمباريات التجريبية قبل خوض البطولة.



وعلى صعيد آخر، أشاد الدعاس بجهود سفارة دولة الكويت لدى تونس في تذليل كافة العقبات التي تواجه منتخبنا الوطني منذ وصوله إلى تونس من أجل إقامة معسكر تدريبي يتخلله دورة ودية استعدادا للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي.



ويترأس الدعاس الوفد الذي يضم أمين صندوق الاتحاد خالد طالب ومدير المنتخب عبدالعزيز الزعابي والجهاز الفني بقيادة المدرب الآيسلندي آرون كريستانسون ومساعده هايني غيفرسون إلى جانب 21 لاعبا.



والتقى منتخبنا الوطني أمس منتخب غينيا ضمن البطولة الدولية التي تحتضنها تونس وتشارك فيها الكويت وإيران وغينيا.



يذكر أن منتخب اليد جاء في المجموعة الثالثة إلى جانب الإمارات وهونغ كونغ والهند ضمن البطولة الآسيوية لكرة اليد المؤهلة إلى بطولة العالم 2027.