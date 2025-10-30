إعداد وتحليل: عبدالعزيز جاسم - aziz995@



«ما تغير شي» هذا هو ملخص الجولة السادسة من دوري زين الممتاز والتي غاب عنها المتصدر الكويت والوصيف العربي بسبب مشاركتهما في دوري التحدي الآسيوي، ورغم ذلك لم يقترب منهما أي فريق، فكاظمة تعثر بالتعادل مع الشباب 1-1، وانتهت مواجهة القادسية مع السالمية كما بدأت بالتعادل السلبي 0-0، ويعتبر المستفيد الوحيد هو الجهراء الذي تغلب على النصر بهدف نظيف ليرتقي مركزا واحدا مستغلا غياب الفحيحيل بسبب تأجيل مباراته مع الأبيض.



البرتقالي.. دفع الثمن



المباراة لا تنتهي حتى يطلق الحكم صافرة النهاية، هذا هو الدرس الذي يجب أن يتعلمه لاعبو كاظمة جيدا بعد تعادلهم مع الشباب، فالفريق سجل هدفا وظن أنه كاف لتحقيق الانتصار والنقاط الثلاث كونهم مسيطرين على المباراة ولديهم الأفضلية في الاستحواذ، ولكن قبل نهاية المباراة بدقائق فاجأهم المنافس بهدف التعادل، ولم يسعفهم الوقت لتدارك الأمر، ولكن بالرغم من ذلك حافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم لكنه في المقابل فقد 8 نقاط بسبب تعادلاته الأربعة.



السماوي.. تحسن في «الثاني»



لم يقدم السالمية المستوى المتوقع منه في مواجهة القادسية في الشوط الأول وكاد يستقبل أكثر من هدف لولا تسرع لاعبي المنافس، كما أن خطوط الفريق كانت متباعدة ما تسبب في وجود فراغات كبيرة بين الدفاع والوسط، الأمر الذي صعّب من مهمتهم، لكن في الشوط الثاني أعاد الفريق ترتيت الأوراق وابتعد بعض لاعبيه عن اللعب الفردي فشكل خطورة وكان قريبا من تسجيل هدف الفوز إلا أنه لم يتمكن من الاستفادة من النقص العددي للأصفر في الدقائق الأخيرة.



الأصفر.. ما عنده حلول



ما الذي يحدث للقادسية؟ سؤال لا يعرف إجابته سوى الجهاز الفني واللاعبين، فهو للمباراة الثالثة تواليا بالدوري لا يحقق الانتصار، فخسر من الكويت وكاظمة وها هو في هذه الجولة يتعادل مع السالمية ليفقد 8 نقاط في 3 جولات تواليا، ما يؤكد أن الفريق في تراجع مستمر فالأرقام لا تكذب، ويتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في التعادل خط المقدمة الذي أضاع أكثر من فرصة بالشوط الأول ليتراجع بعدها الأداء تدريجيا وتزيد معاناتهم بطرد محمد صولة ليبحث فقط عن الاحتفاظ بالنقطة بدلا من خسارة النقاط الثلاث.



الشباب.. لا ييأس



يحسب للشباب ومدربه المونتينيغري سلافيو جلاب محافظتهم على التركيز بعد استقبالهم هدفا في مباراة كاظمة، بل ظل الفريق متماسكا بشكل جيد ولم يفتح مناطقه الدفاعية فهاجم بشكل متدرج مع مرور الوقت حتى تمكن في النهاية من تسجيل هدف التعادل والذي حافظ عليه ليكسب نقطة أمام فريق صعب يعتبر من أفضل الفرق هذا الموسم، لذلك يدرك أبناء الأحمدي أن النقطة تعتبر مميزة قياسا على الأداء طوال شوطي المباراة وأمام فريق جاء من أجل الفوز وهاجم مرماه بقوة.



الجهراء.. انتصار مهم



عرف الجهراء كيف يحقق الانتصار في مواجهة النصر فقد لعب بتوازن كبير في جميع خطوطه، ما ساهم في سيطرته على منافسه بشكل جيد طوال شوطي المباراة، وكان ينتظر الفرصة حتى يتمكن من تسجيل الهدف الأول وبالفعل جاء الهدف بالشوط الثاني ومن ثم حافظ عليه بشكل مثالي من خلال التمركز السليم لمدافعيه والتركيز الكبير، حتى عندما ضغط العنابي على مرماه في الدقائق الأخيرة لم يتأثر كثيرا، كما يحسب للمدرب رادان غاسانين تبديلاته وقراءته السليمة للمواجهة بالإضافة إلى تأمينه للخط الخلفي مع عدم إغفال الهجمات المرتدة، وهو ما ساهم في تحقيق الانتصار الثاني بالدوري والذي سيكون له مردود معنوي كبير في المواجهات المقبلة.



النصر.. نفس المشاكل



وكأن الجميع يعرف الخلل في النصر إلا الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي جميل بلقاسم، فالمشاكل والخسائر تتوالي دون وجود حل للفريق فهو لا يعرف كيف يحافظ على نظافة شباكه ولا يستطيع تهديد مرمى منافسيه، فقد تلقى الخسارة السادسة دون تحقيق أي نقطة وبهدف وحيد فقط، ما يدل على أن الفريق يعاني بجميع المراكز وخاصة خط المقدمة الذي لا حول له ولا قوة أمام المنافسين، بل يعتبر هجوم النصر أسهل هجوم لجميع مدافعي الفرق نظرا لعدم وجود رأس حربة متمكن قادر على فك شيفرة دفاع الفرق.‫

إبراهيم: من حق الجمهور انتقاد لاعبي القادسية

عبدالعزيز جاسم

قال مدافع القادسية خالد إبراهيم بعد التعادل مع السالمية 0-0 في الجولة السادسة من الدوري ان من حق الجماهير والإعلام انتقاد اللاعبين والجهازين الفني والاداري، وذلك بسبب تراجع النتائج ومرور الأصفر بهذه الظروف الصعبة، وعلينا في نفس الوقت مراجعة أنفسنا بتصحيح المسار لأنهم لم يتعودوا أن يظهر الفريق بهذه الصورة.



من جهته، قال حارس مرمى الأصفر حميد القلاف انهم غير راضين عما قدموه في الفترة الماضية، ونحن نعلم أن الجماهير «زعلانة» ولكننا بحاجة لوقفتهم معنا، لافتا إلى أنه سيرد بالملعب على من يقول إنه غاب 3 مواسم عن الملاعب.









