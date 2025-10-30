هادي العنزي



أشاد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل خالد عجب بالروح العالية التي اظهرها فريقه في المواجهة التي جمعته مع الصليبخات ضمن منافسات الجولة الـ 6 لدوري زين للدرجة الأولى، وأسفرت عن فوز «أبناء أبوحليفة» بهدف دون رد، ليرتقي إلى وصافة الترتيب برصيد 14 نقطة، خلف اليرموك المتصدر بـ 15 نقطة. وقال عجب لـ «الأنباء»: «الفوز الصعب جاء في توقيت مهم، وعلى فريق متميز، ليأخذ الساحل إلى المرتبة التي يستحقها في سلم الترتيب، وجاء نتيجة لتعاون الجميع، وحرص اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم في المباراة، ليضمنوا الخروج بنقاطها الثلاث، كما أن النتيجة الإيجابية التي تحصلنا عليها أبعدتنا عن الفرق المنافسة». وذكر عجب أن الساحل لن يفرط في المنافسة على المراكز الأولى للدوري، مضيفا اننا لن نتراجع، وسوف نواصل العمل باجتهاد مع مجموعة متجانسة من اللاعبين، ولعل المباراة المقبلة مع اليرموك ستكون أكثر أهمية من سابقتها.