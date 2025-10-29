في إطار متابعة بنك الكويت المركزي المتواصلة لأهم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية والتطورات الجيوسياسية وآثارها على الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي، وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد، يؤكد بنك الكويت المركزي على أن تقييمه الحالي للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه يعكس سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت، وأن السياسة النقدية تعتبر متوافقة مع الأوضاع الاقتصادية المحلية.

وقال «المركزي»، في بيانه: تشير أحدث البيانات النقدية والمصرفية إلى ارتفاع رصيد عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) على أساس سنوي بنحو 1.7 مليار دينار وبنسبة نمو 4.1% في سبتمبر 2025 مقارنة بالشهر المقابل من العام السابق، كما سجل رصيد ودائع المقيمين بالبنوك المحلية ارتفاعا بلغت قيمته 1.4 مليار دينار ونسبته 2.7%، وكذلك شهد رصيد التسهيلات الائتمانية للمقيمين ارتفاعا بلغت قيمته 3.5 مليارات دينار ونسبته 7.2% في سبتمبر 2025 مقارنة بالشهر المقابل من عام 2024. ويذكر في هذا الشأن أن سعر الخصم الحالي يبلغ 3.75%.

وفي ختام بيانه، أكد بنك الكويت المركزي على استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية العالمية والمحلية، بما يكفل اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر توظيف أدوات السياسة النقدية المتاحة، بنهج متدرج ومتوازن لتعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.