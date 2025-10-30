محمد الجراح: النتائج تعكس متانة نموذج أعمالنا ونجاعة إستراتيجيتنا التي بدأنا تنفيذها مطلع 2024

ملتزمون بمواصلة تطوير الكوادر الوطنية وتعزيز تجربة عملائنا ودمج مبادئ الاستدامة بأعمالنا

رائد بوخمسين: النتائج المحققة ثمرة رؤية واضحة وجهود جماعية متكاملة من جميع فرق العمل

واصلنا تنفيذ إستراتيجيتنا الطموحة بخطى ثابتة ونجحنا في تحقيق نمو متوازن بمختلف مؤشرات الأداء

أعلن رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي (KIB) الشيخ محمد الجراح، عن النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2025، حيث تم تحقيق صافي أرباح عائدة على المساهمين بمبلغ 20.4 مليون دينار وبربحية سهم بلغت 10.48 فلوس، مقارنة بأرباح بلغت 16.2 مليون دينار وربحية سهم 8.21 فلوس خلال التسعة أشهر من عام 2024، وبنسبة نمو 26%. وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 71.7 مليون دينار، مسجلا نموا بنسبة 10% مقارنة بالتسعة أشهر من عام 2024.



نموذج أعمال متين



وفي معرض تعقيبه على نتائج البنك، قال الجراح: «تعكس النتائج المالية للتسعة أشهر من عام 2025 متانة نموذج أعمالنا ونجاعة إستراتيجيتنا الخمسية (2024-2028) التي بدأنا تنفيذها مطلع العام الماضي. لقد نجحنا في تحقيق نمو مستدام في الإيرادات والربحية بفضل تركيزنا على تعزيز أنشطة الأعمال الرئيسية، وتوسيع حصتنا السوقية في ودائع العملاء، وتطوير منتجات وخدمات مبتكرة. كما أسهمت جهودنا في تحسين الكفاءة التشغيلية وإدارة المخاطر في ترسيخ قاعدة مالية قوية تمكن مجموعة KIB من المضي قدما نحو مضاعفة أصول البنك وتعزيز مكانته بين البنوك الأكثر ربحية في السوق الكويتي».



وأضاف: «نحن ملتزمون بمواصلة تطوير الكوادر الوطنية، وتعزيز تجربة عملائنا عبر قنواتنا المتعددة، إلى جانب دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في جميع أعمالنا، بما يواكب تطلعات المساهمين والعملاء على حد سواء ويقربنا أكثر من تحقيق رؤيتنا بأن نصبح البنك الإسلامي المفضل في الكويت».



المؤشرات المالية



وحول البيانات المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2025 لمجموعة «KIB»، أشار الجراح إلى نمو إجمالي الأصول بنسبة 22% لتصل إلى 4.37 مليارات دينار مقارنة بـ 3.60 مليارات دينار كما في 30 سبتمبر 2024، حيث جاء هذا النمو نتيجة ارتفاع حجم المحفظة التمويلية بمبلغ 545 مليون دينار وبنسبة نمو 20% وصولا إلى 3.21 مليار دينار كما في 30 سبتمبر 2025 مقارنة بـ 2.67 مليار دينار كما في 30 سبتمبر 2024.



كما ارتفعت محفظة الاستثمارات، والتي تتضمن صكوكا ذات جودة عالية، بمبلغ 61 مليون دينار وبنسبة 13%، لتصل إلى نحو 521 مليون دينار تقريبا كما في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بنحو 460 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2024.



نتائج مثمرة



من جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي رائد جواد بوخمسين، عن فخره بالنتائج التي تم تحقيقها خلال التسعة أشهر من عام 2025، مؤكدا أنها جاءت ثمرة رؤية واضحة وجهود جماعية متكاملة من جميع فرق العمل. وقال: «لقد واصلنا خلال التسعة أشهر من 2025 تنفيذ إستراتيجيتنا الطموحة بخطى ثابتة، ونجحنا في تحقيق نمو متوازن بمختلف مؤشرات الأداء الرئيسية، مع المحافظة على جودة الأصول ومتانة المركز المالي لمجموعة KIB».



واستعرض بوخمسين أبرز المؤشرات المالية خلال التسعة أشهر من العام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات لتصل إلى 14.7 مليون دينار مقارنة بمبلغ 12.8 مليون دينار وبنسبة نمو 15%، كما ارتفعت أيضا إيرادات الاستثمار لتصل إلى 4.3 ملايين دينار مقارنة بمبلغ 2.4 مليون دينار وبنسبة نمو 79%، حيث ساهم ذلك في ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وصولا إلى 71.7 مليون دينار وبنسبة نمو 10%. وعلى صعيد المركز المالي لمجموعة KIB، أشار إلى نمو حسابات المودعين بنسبة 35% وصولا إلى 3.03 مليارات دينار كما في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بمبلغ 2.24 مليار دينار كما في 30 سبتمبر 2024. كما سجلت إجمالي حقوق الملكية العائدة على المساهمين نموا بنسبة 6% لتصل إلى مبلغ 371 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بمبلغ 351 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2024، منوها إلى الاستمرارية بالحفاظ على مستويات عالية من إجمالي نسبة كفاية رأس المال، وفقا لتعليمات بازل 3، حيث بلغت 22.03% كما في 30 سبتمبر 2025.



نجاح إصدار الصكوك



وأفاد بوخمسين بأن KIB نجح في أكتوبر 2025 بإصدار صكوك مستدامة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بمبلغ 300 مليون دولار، حيث حقق نجاحا كبيرا في تغطية الاكتتاب في هذه الصكوك بمعدل ربح متوقع 5.535% سنويا، حيث لاقى الإصدار إقبالا من المستثمرين وصل إلى أكثر من 7 أضعاف حجم الصكوك المصدرة، حيث فاق حجم الطلبات مبلغ 2.1 مليار دولار أميركي، وتم تسعير الصكوك عند 175 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأميركية.



ويعد هذا التسعير عند هامش ربح قياسي هو الأدنى على الإطلاق لصكوك من الشريحة الثانية من قاعدة رأس المال، ما يمثل إنجازا نوعيا للبنك، ويعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بأداء KIB وتوجهاته الاستراتيجي، كما يعزز مكانته وسمعته المرموقة في الأسواق الإقليمية والعالمية. حصلت هذه الصكوك المستدامة على تصنيف +BBB (طويل الأجل) من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وهي مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية.



جوائز وتقديرات مرموقة



وذكر بوخمسين أن KIB توج خلال العام الحالي بالعديد من الجوائز، منها جائزة «التميز في الخدمات المصرفية المبتكرة للشركات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2025»، من مجلة كابيتال فاينانس إنترناشيونال (CFI.co)، وجائزة «التميز في الريادة الرقمية والمصرفية المرتكزة على تجربة العميل في الكويت لعام 2025» من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.



وفي الختام، أعرب الجراح وبوخمسين عن عميق شكرهما وتقديرهما لدور بنك الكويت المركزي الرقابي والإشرافي الفعال ومساندته المستمرة، كما أشادا بهيئة أسواق المال لدورها المحوري في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية في الكويت. وقد ثمنا أيضا الجهود المتفانية للعناصر البشرية في KIB التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج، ووجها شكرا خاصا لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على دعمهم المتواصل وتوجيهاتهم الرشيدة نحو تعزيز المركز المالي وتلبية متطلبات وممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.