أصدر المركز المالي الكويتي «المركز» تقريرا بعنوان: «أسواق السندات والصكوك الخليجية بالربع الثالث من 2025»، والذي أظهر أن قيمة الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الكويتية بلغت نحو 3.42 مليارات دولار من خلال 8 إصدارات بزيادة نسبتها 118.4% من الفترة ذاتها العام الماضي.



وكشف التقرير عن أن إجمالي الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية بلغ 38.74 مليار دولار من خلال 137 إصدارا خلال الربع الثالث من 2025، بزيادة 32.28% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، حيث بلغت نحو 29.29 مليار دولار. وأوضح «المركز» أن السعودية تصدرت من حيث إجمالي قيمة الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال الربع الثالث 2025 بقيمة إجمالية بلغت 20.32 مليار دولار من خلال 36 إصدارا، بزيادة نسبتها 62.8% من الفترة ذاتها في العام الماضي (12.49 مليار دولار)، وهو ما يمثل 52.5% من إجمالي إصدارات هذا الربع. وتليها الامارات بـ 5.82 مليارات دولار من خلال 57 إصدارا، بانخفاض نسبته 47.3% من الفترة ذاتها العام الماضي، وهو ما يمثل 15.0% من الإجمالي، كما بلغت حصة الإصدارات القطرية 5.69 مليارات دولار من خلال 29 إصدارا، أي ما يمثل 14.7% من إجمالي الإصدارات.



وبلغت قيمة الإصدارات البحرينية 2.55 مليار دولار من خلال 4 إصدارات في الربع الثالث من عام 2025، ويمثل زيادة 539% من الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغت الإصدارات العمانية 0.94 مليار دولار من خلال 3 إصدارات، ممثلة 2.4% من حصة السوق.



وذكر تقرير المركز أن قيمة الإصدارات الأولية الخليجية للشركات ارتفعت بنسبة 4% إلى 26.59 مليار دولار في الربع الثالث 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بمبلغ 25.57 مليار دولار، ومثلت إصدارات الشركات نسبة 68.6% من الإجمالي، ما يماثل إصدارات الربع الثالث 2024، حيث مثلت هذه الإصدارات نسبة 87.3% من إجمالي الإصدارات.



وجمعت الهيئات شبه الحكومية 3.1 مليارات دولار من خلال 3 إصدارات، بزيادة 57% من الفترة ذاتها العام الماضي، وبلغت إصدارات الربع الثالث 2024 قيمة ملياري دولار من خلال إصدارين، وارتفع مجموع الإصدارات السيادية 227% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، لتبلغ 12.14 مليار دولار، وتشكل 31.4% من إجمالي إصدارات الربع.



ولفت «المركز» إلى أن الإصدارات التقليدية انخفضت بنسبة 18.6% في الربع الثالث 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت 18.37 مليار دولار للربع الثالث 2025. فيما بلغت قيمة إصدارات الصكوك 20.37 مليار دولار في الربع الثالث 2025 بارتفاع نسبته 202.7% من الفترة ذاتها من عام 2024.



وفي الربع الثالث من 2025، كان هناك إقبال أكثر في إصدارات الصكوك مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، حيث بلغت 52.6% من إجمالي إصدارات العام، وهذا يعاكس إصدارات الربع الثالث 2024، حيث كان عدد الإصدارات التقليدية أكثر من إصدارات الصكوك. وأشار التقرير إلى أن إصدارات القطاع المالي تصدرت من حيث إجمالي القيمة للإصدارات الأولية الخليجية من السندات والصكوك خلال الربع الثالث لعام 2025، بقيمة إجمالية بلغت 21.53 مليار دولار من خلال 113 إصدارا، أو 55.6% من إجمالي قيمة الإصدارات، في حين حلت الإصدارات الحكومية في المرتبة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 11.1 مليار دولار من خلال 15 إصدارا، ممثلا 28.7% من إجمالي الإصدارات لهذا الربع.