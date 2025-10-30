يخوض منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد مساء اليوم الخميس عند الـ 7 مساء المباراة النهائية لمنافسات كرة اليد بدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب المقامة حاليا في البحرين، وذلك عندما يلاقي نظيره المنتخب السعودي في مباراة يطمح فيها اللاعبون لتحقيق الإنجاز بتحقيق الميدالية الذهبية.



وكان أزرق اليد للشباب قدم مستويات قوية طوال منافسات الدورة، قبل أن يتأهل لنهائي المسابقة عبر بوابة المنتخب البحريني بعد تخطيه بنتيجة 23-21، ويسعى الجيل الصاعد من كرة اليد الكويتية لاستعادة هيمنته الآسيوية واستعادة كتابة التاريخ من الجديد.



وكان لاعب المنتخب عبداللطيف سالمين قد تعرض إلى الإصابة في الدقائق الأخيرة لمباراة البحرين، حيث أكدت إداري العلاج الطبيعي في بعثة الكويت المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب د.الريم الرشيدي جاهزية اللاعب للمشاركة في مباراة السعودية، مضيفة أن الفريق الطبي قام بإجراء اللازم بعد إصابته حيث تم نقله مباشرة إلى مجمع السليمانية الطبي للاطمئنان على حالته الصحية وتبين انه تعرض لكدمة قوية في منطقة البطن والحوض، وموضحة أن حالة اللاعب الصحية والبدنية جيدة، وأنه أصبح مستعدا للمشاركة في المباراة دون وجود أي مخاوف طبية بعد دخوله في جدول طبي مكثف للاستشفاء من الإصابة.



ويضم المنتخب حارسين مميزين هما محمد الفرحان وفهد المحبوب وكانا من بين الأسباب الرئيسية في تحقيق الفوز على منتخب إيران، وفي قبل النهائي تألق الفرحان ‏أمام البحرين، وكذلك قائد المنتخب صانع الألعاب يعقوب أشكناني، ‏وفي الخط الخلفي عبدالهادي براك وعبداللطيف سالمين، وفي الجناحين سالم المحمود وعبدالوهاب المطوع، وفي الدائرة فيصل العنزي ‏وسعد الخميس.



‏وفي المباراتين الأخريين كان خط دفاع منتخبنا مميزا خاصة رباعي الوسط ‏فيصل العنزي وسعد الخميس و‏عبدالهادي براك ‏ونايف العجمي، إضافة إلى خروج يعقوب أشكناني أو عبداللطيف سالمين من الخط الخلفي وتنفيذ الهجوم المرتد، ويقود المنتخب المدرب الكرواتي إيفان دراغيتش ومساعده الوطني خالد الملا ‏ومدرب الحراس ‏رياض الإدريسي، إضافة إلى الإداري الناجح يوسف الشاهين.



استعدادات المنتخب الأول قائمة



أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ورئيس وفد المنتخب الأول بمعسكر تونس ناصر الدعاس أن «الأزرق» عازم على تقديم مستوى مشرف ضمن منافسات «بطولة التضامن الإسلامي» لكرة اليد للرجال التي تستضيفها السعودية من 7 إلى 21 نوفمبر المقبل ونطمح للمنافسة على لقبها.



وشدد الدعاس، في تصريح لـ «كونا»، أن معسكر تونس يتواصل في ظروف جيدة، مبينا أن اللاعبين باشروا التدريبات اليومية المكثفة منذ الوصول على فترتين صباحية ومسائية.



وأكد التزام لاعبي المنتخب بتعليمات الجهازين الفني والاداري من أجل الاستفادة القصوى من المعسكر والمباريات التجريبية قبل خوض البطولة.



على صعيد آخر، أشاد الدعاس بجهود سفارتنا لدى تونس في تذليل كل العقبات التي تواجه منتخبنا الوطني منذ وصوله من أجل إقامة معسكر تدريبي تتخلله دورة ودية استعدادا لمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي.