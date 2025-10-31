مبارك الخالدي - يحيى حميدان



يسعى الكويت إلى حجز صدارة المجموعة الثانية وضمان التأهل المباشر إلى ربع نهائي دوري التحدي الآسيوي لكرة القدم عندما يستضيف باشوندارا كينغز البنغالي مساء اليوم على ستاد جابر المبارك بنادي الصليبخات ضمن الجولة الثالثة والأخيرة، تسبقها مواجهة أخرى مهمة جدا في المجموعة نفسها وعلى الملعب نفسه، حيث يلتقي السيب العماني مع الأنصار اللبناني.



ويتشارك «الأبيض» والسيب في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما، فيما يمتلك الأنصار اللبناني 3 نقاط بالمركز الثالث، ثم باشوندارا بلا رصيد من النقاط في المركز الرابع والأخير وودع المنافسات رسميا.



ودخل الكويت بتعادله مع السيب 1-1 في الجولة الثانية بحسابات معقدة للتأهل للدور التالي، إذ لن يكون الفوز كافيا للتأهل، حيث يحتاج للفوز بفارق أكبر من الأهداف في حال فوز السيب على الأنصار، أما في حال تعادلهما أو فوز الأنصار، فإن الفوز بأي نتيجة سيكون كافيا لـ «الأبيض».



وتنص لوائح البطولة على تأهل أبطال المجموعات الثلاثة لمنطقة غرب القارة إلى الدور ربع النهائي، بالإضافة إلى صاحب أفضل مركز ثان، وفي حال تساوي فريقين بالنقاط، سيتم اللجوء للمواجهات المباشرة أولا، ثم فارق الأهداف العام. ويتساوى «الأبيض» مع الفريق العماني بالنقاط وتعادلا في مواجهتهما المباشرة ويمتلكان فارق الأهداف نفسه، حيث سجل كل فريق 4 أهداف واستقبل 3 أهداف. ويمتلك الكويت العناصر القادرة على خلق الفارق في لقاء اليوم أمام باشوندارا، وينتظر أن يعتمد مدرب «الأبيض»، المونتينغري نيبوشا يوفوفيتش، على خالد الرشيدي في حراسة المرمى، ومن أمامه رباعي خط الدفاع المكون من سامي الصانع والكونغولي مالك زولا والمغربي مهدي برحمة وعلي حسين، ومن المتوقع مشاركة رضا هاني ونجم الفريق احمد الظفيري والبحريني محمد مرهون في الوسط، وعمرو عبدالفتاح «عموري» ومحمد دحام على الجناحين، وسيكون التونسي طه ياسين الخنيسي في المقدمة. وتحوم الشكوك حول مشاركة الحارس سعود الحوشان بعد إصابته الطفيفة في عمليات الإحماء قبل لقاء السيب، فيما تعرض المهاجم يوسف ناصر للإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة نفسها.



من جانبه، يسعى العربي أيضا اليوم إلى الفوز على منافسه وصاحب الأرض والجمهور نظيره موراس يونايتد القيرغيزي الذي سيلتقيه على ستاد تولين عمر زاكوف في العاصمة بيستيك ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة، حيث يخوض الفريقان المواجهة ورصيد كل منهما 4 نقاط مع أفضليه «موراس» بالأهداف والتي منحته صدارة المجموعة، ويسبق اللقاء مواجهة أخرى تجمع الصفاء اللبناني وريغارتاداز الطاجيكي وفي رصيد كل منهما نقطة واحدة.



ويخوض «الأخضر» المباراة بشعار الفوز سعيا للتأهل إلى ربع نهائي المسابقة التي كان قريبا من الظفر بلقبها الموسم الماضي لولا خروجه الدراماتيكي من نصف النهائي، بينما يلعب منافسه بفرصتي الفوز أو التعادل.



ويعول الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب البرتغالي ماركو ألفيس على الروح العالية للاعبيه والأداء الجماعي الذي يتميز به الفريق إلا انه يأمل تجنب الأخطاء الفردية والتزام التنظيم الدفاعي الذي تسبب في ولوج مرماه بـ 3 أهداف، حيث يمتلك الأدوات القادرة على تحقيق مبتغاه، لاسيما في الجانب الهجومي بتواجد النيجيريين ايوالا وكريستوفر جون والفلسطيني زيد قنبر والظهيرين عزيز نصاري وعبدالوهاب العوضي، فيما يفتقد جهود المحترف المغربي نبيل مرموق للإيقاف.