

تنطلق عصر اليوم، منافسات الجولة الأولى من النسخة الخامسة لبطولة دوري اتحاد الفروسية في مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان بمشاركة فرسان من جميع الأندية المحلية بمجموع جوائز مالية مقدمة في هذه الجولة بالمراكز الأولى بقيمة 13 ألف دينار.



وتبدأ منافسات اليوم على ارتفاعات، 60 و80 و105 و115 و125 و135سم، على تستكمل المنافسات غدا السبت، بإقامة 6 أشواط على ارتفاعات 70 و90 و110 و120 و130 وشوط الجائزة الكبرى على ارتفاع 140سم.



وبهذه المناسبة، أكد رئيس اتحاد الفروسية مسعود حيات أن الفروسية الكويتية تسير في الطريق الصحيح، وقد نجح الاتحاد في تنظيم بطولة الدوري المحلي في المواسم الـ 4 الماضية وأيضا تم تنظيم العديد من البطولات الدولية فئة النجمتين والثلاث النجوم بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية FEI، وهناك تطور ملحوظ في المستوى الفني لدى الفرسان، وأصبح هناك العديد من الفرسان ينافسون بقوة في جميع الارتفاعات.



وتقدم حيات بالشكر إلى الهيئة العامة للرياضة وشركات القطاع الخاص على دعمهم لرياضة الفروسية، الأمر الذي جعل هناك تفاعل من الجماهير مع البطولات المحلية، وهناك إقبال كبير من الجماهير في السنوات الماضية ونتطلع للمزيد دعما لأبنائنا الفرسان وتشجيعهم في مواصلة نتائجهم الطيبة، مطالبا الجماهير وأولياء أمور الفرسان الحضور لمتابعة فعاليات الدوري لمناشدة وتشجيع المشاركين في كافة المسابقات.