قال وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري إن استضافة دولة الكويت الاجتماع المقبل للجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية 2026 تعد تجسيدا لريادة الصحافة الرياضية الكويتية في محيطها القاري وتأكيدا لدورها البارز في هذا المجال الإعلامي المهم.

وأضاف الوزير المطيري في تصريح صحافي عقب لقائه رئيس وأعضاء لجنة الإعلام الرياضي الكويتية في مقر الهيئة العامة للرياضة إن تنظيم دولة الكويت العديد من الفعاليات الرياضية والسياحية يأتي نتاجا لما تملكه من كوادر إدارية وفنية ناجحة تتمثل في شبابها الذين يعدون ثروة الوطن الحقيقية.

وأوضح أن إقامة مثل هذه الأحداث الإعلامية الرياضية تعزز العمل المؤسسي والإداري الناجح باعتباره الضمان الحقيقي لنجاح تلك الفعاليات بما يعكس الوجه الحضاري لدولة الكويت.

ووجه الوزير المطيري بتقديم كافة التسهيلات للجنة الإعلام الرياضي لإنجاح هذا التجمع الإعلامي القاري الكبير، مشيدا بالجهود المخلصة للإعداد والتجهيز لعقد هذا الاجتماع.

من جانبه، أعرب رئيس لجنة الإعلام الرياضي الكويتية الدكتور سطام السهلي في تصريح مماثل عن شكره وتقديره للدعم اللامحدود الذي يقدمه الوزير المطيري للإعلام الكويتي بمختلف قطاعاته ومنها الإعلام الرياضي الذي يقوم بدور مميز في تغطية الأحداث الرياضية للجماهير الكويتية سواء التي تجري في دولة الكويت أو خارجها.

وقال السهلي وهو رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية إن

اللجنة وبالتنسيق مع الاتحاد القاري بدأت مبكرا لإقامة هذا المؤتمر الذي سيشهد حضور أهم الشخصيات الإعلامية الرياضية في العالم والقارة الآسيوية، معتبرا هذا الاجتماع تأكيدا لدور دولة الكويت البارز في مجال الإعلام الرياضي.

شهد اللقاء الذي حضره أعضاء اللجنة، وهم الإعلاميون الرياضيون عبد الكريم الشمالي وحسين المطيري وخليل أحمد والدكتور غانم السعيدي، تقديم عرض مرئي حول الاستعدادات المكثفة لاستضافة الاجتماع الآسيوي.