توج فريق الكويت لكرة الطائرة بلقب بطولة الاتحاد الكويتي للعبة (فئة العمومي) موسم (2025 - 2026) بفوزه في المباراة النهائية على نظيره القادسية (2 - 3)، فيما احتل كاظمة المركز الثالث بفوزه على برقان (0-3).

وجاءت نتيجة لقاء الكويت والقادسية الذي أقيم على مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي للصالات المغطاة بواقع (27-29) و(25-19)

و(22-25) و(25-23) و(13-15).

كما جاءت نتيجة اللقاء الثاني (كاظمة - برقان) بواقع (23-25)و(23-25) و(23-25).

وعقب المباراة النهائية قال رئيس اتحاد كرة الطائرة الدكتور جابر المري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البطولة وهي الأولى في الموسم الرياضي شهدت مستوى فنيا عاليا في مختلف المباريات.

يذكر أن البطولة تقام من دور واحد بمشاركة تسعة أندية هي الكويت والقادسية وكاظمة والعربي وبرقان والشباب والصليبخات والنصر واليرموك.

وبشأن منافسات بطولة الدوري العام (فرق العمومي)، قال المري إنها ستنطلق في 11 ديسمبر المقبل وذلك عقب عودة المنتخب الوطني من مشاركته في بطولة كأس التحدي العربي الأولى للمنتخبات الوطنية (رجال).

يذكر أن بطولة كأس التحدي العربي الأولى للمنتخبات الوطنية (رجال) ينظمها الاتحاد العربي للعبة وتستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية في الفترة ما بين 26 نوفمبر و 8 ديسمبر المقبلين بمشاركة منتخبات الكويت ومصر والبحرين وتونس وعمان والعراق وليبيا إلى جانب المنتخب المضيف (الأردن).