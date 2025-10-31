هادي العنزي



تغلب كاظمة على الصليبخات 101-87 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، بافتتاح الجولة الثانية للدوري العام لكرة السلة، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 4 نقاط، فيما تلقى «الأحمر» أول خسارة له، ليصل إلى النقطة الـ3.



وفي مواجهة أخرى، على ذات الصالة تفوق النصر على الساحل 113-83، ليسجل «العنابي» أول فوز له بالبطولة، بعد خسارته من القادسية في الجولة الأولى (57-114)، رافعا رصيده إلى 3 نقاط، فيما تحصل الساحل على نقطة الخاسر ليصل رصيده إلى نقطتين.



جاءت مواجهة كاظمة ثاني الدوري الموسم الماضي والصليبخات متكافئة في أغلب مراحلها، بدأ «الأحمر» متميزا في الربع الأول، ليخرج متقدما متقدما على «البرتقالي» 27-25، بتألق الأميركي ديڤيد مايكي ديكسون (19 نقطة)، الإيراني سولار منجي (17 نقطة)، فيصل الحسيني (11 نقطة)، عبدالرحمن السهول (11 نقطة)، لكن عاد كاظمة في الربع الثاني مسجلا 27 نقطة، ليخرج متقدما بفارق 4 نقاط على الصليبخات الذي لم يسجل سوى 21 نقطة (52-48).



بسط كاظمة أفضلية واضحة في الربع الثالث، بتسجيله 29 نقطة، بعد تألق «الرباعي»، أحمد البلوشي (11 نقطة)، عبدالرحمن السهو (24 نقطة)، الأميركي فيل غرين (32 نقطة)، ومواطنه جاجوان جونسون (25 نقطة)، ليخرج متقدما على الصليبخات 73-66.



سعى المدرب الوطني فهد برجس لعودة الصليبخات للمباراة في الربع الرابع والأخير، وتمكن من تقليص الفارق غير مرة، لكن الكلمة الأخيرة كانت للاعبي الخبرة بكاظمة، ليخرج «البرتقالي بفوز مستحق.