يحيى حميدان

حجز الكويت صدارة المجموعة الثانية وبطاقة التأهل المباشر إلى الدور ربع النهائي من دوري التحدي الآسيوي لكرة القدم بعد فوزه على باشوندارا كينغز البنغالي 2-0 مساء اليوم (الجمعة) على ستاد جابر المبارك بنادي الصليبخات ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ورفع "الأبيض" رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة، وخرج باشوندارا بهزيمته الثالثة، ليبقى دون رصيد من النقاط في المركز الرابع والأخير.

وتأهل قبلها الأنصار اللبناني لذات الدور بعد فوزه على السيب العماني 2-1 في المجموعة ذاتها وعلى الملعب نفسه.

وضمن الأنصار حلوله في أفضل مركز ثان من بين المجموعات الثلاثة لمنطقة غرب القارة بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط متفوقا على ألتين اسير التركمانستاني من المجموعة الأولى بفارق الأهداف.

وتجمد رصيد السيب عند 4 نقاط في المركز الثالث من المجموعة الثانية.

ودفع مدرب الفريق الكويتاوي، المونتينغري نيبوشا يوفوفيتش، بتشكيلة غلب عليها الطابع الهجومي، حيث تواجد خالد الرشيدي في حراسة المرمى، ومن أمامه رباعي خط الدفاع المكون من الكونغولي مالك زولا وفهد حمود وسامي الصانع وفهد الهاجري، فيما أشرك كلا من المغربي مهدي برحمة وحمود السنعوسي وفيصل زايد في خط الوسط، بالاضافة إلى الثلاثي محمد دحام ويوسف ناصر والتونسي طه ياسين الخنيسي في المقدمة.

ولم يمهل الكويت منافسه باشوندارا الفرصة لالتقاط الأنفاس وافتتح التسجيل مبكرا عن طريق رأسية محكمة من يوسف ناصر اثر عرضية من سامي الصانع وذلك بعد مرور 32 ثانية فقط من إطلاق صافرة البداية.

وحاول "الأبيض" تعزيز الغلة، وسدد طه ياسين الخنيسي الكرة فوق المرمى (15)، واضطر المدرب نيبوشا لاجراء تبديل اضطراري بإخراج حمود السنعوسي للاصابة ودفع بأحمد الظفيري عوضا عنه (27).

وأزعجت تحركات الجهة اليسرى لفريق باشوندارا الدفاع الكويتاوي، وبشكل أخص من البرازيليين رافايل داسيلفا ودوريلتون ناسيمينتو والنيجيري سانداي إيمانويل، وأرسل لاعب الفريق البنغالي سهيل رانا كرة قوية مرت بجانب القائم الأيسر لحارس الكويت خالد الرشيدي (40).

وأضاف "الأبيض" هدفا ثانيا قبل الذهاب لاستراحة بين الشوطين وجاء بقدم الخنيسي بعد تمريرة من دحام (45+3)، لينتهي الشوط الأول بتفوق "كويتاوي" بهدفين دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، فضل الكويت تهدئة ضغطه الهجومي بسبب تقدمه بالنتيجة، فيما حاول باشوندارا التسجيل عبر تحركات راكب حسين وإيمانويل، وواجهها دفاع كويتاوي قوي.

وأطلق لاعب الكويت مهدي برحمة كرة قوية من مسافة بعيدة دون أن تعرف طريق مرمى حارس باشوندارا انيسور رحمن (67).

ولم يطرأ أي جديد بعد ذلك، ليخرج "الأبيض" منتصرا.

واختير محمد دحام أفضل لاعب في المباراة.



قاد اللقاء الحكم القرغيزي زين الدين أليموف واجاد في إدارتها.