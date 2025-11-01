أكد رئيس بعثة منتخبنا الوطني للرماية بالقوس من على ظهر الخيل هاني الفصام أن تأهل منتخبنا للعبة لكأس العالم بحصوله على المركز الثاني في التصفيات التي أقيمت في مزرعة الرحبة بولاية بركاء في سلطنة عمان هو انعكاس للعمل الناجح للجميع وثمرة عمل جماعي متكامل.

وقال الفصام اليوم الجمعة إن حصول منتخب الكويت على المركز الثاني جاء ثمرة عمل شاق وتدريبات مكثفة ولم يكن وليد المصادفة أو الاجتهاد فقط إنما بالعمل والتحضير المثالي الذي سبق التصفيات وكل التضحيات التي قدمها الفرسان التي أثمرت تأهل الكويت لنهائيات كأس العالم للعبة حيث يعيش الفرسان الآن فرحة الانتصار.



وأوضح أن تصفيات البطولة التي تمت على مدار 3 أيام بمشاركة 28 فارسا يمثلون 7 دول بينها الكويت جاءت نتائجها متفاوتة إذ سجل فرساننا نتائج جيدة بانطلاق اليوم الأول ثم شهد اليوم الثاني تراجع المستوى قبل أن ينتفض فرسان المنتخب في اليوم الثالث محرزين المركز الثاني ومسجلين مشاركتهم رسميا ببطولة كأس العالم المقبلة عن جدارة واستحقاق.

وذكر أن التصفيات كانت صعبة لرغبة جميع المنتخبات السبعة ببلوغ كأس العالم لكن الأجواء العامة للتصفيات كانت أخوية وودية، مبينا أن التحضير لكأس العالم المقبلة سيكون على أعلى مستوى من أجل المشاركة بقوة والأهم تقديم مستويات تليق باسم الفارس الكويتي ورفع اسم الكويت في مثل هذه المحافل الدولية المهمة.



وجاء الترتيب العام للمسابقة باحتلال السعودية المركز الأول بـ 1558.45 نقطة ثم الكويت ثانية بـ 988.45 ثم قطر ثالثة بـ 980 نقطة، وشملت التصفيات 3 مسارات هي: مسار كاساي ومسار الطبق والمسار المتسلسل.



وضمت بعثتنا رئيس البعثة هاني الفصام والإداري شعيب الكندري وإداري الفريق محمد المعيوف والفرسان ابراهيم العنزي وحسين العجمي وعلي المعيوف وفهد عبد الله.