القرين يهزم القادسية في أولى مفاجآت دوري "السلة"



هادي العنزي

تغلب القرين على القادسية 93-85 في المواجهة التي جمعت الفريقين على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله في ختام منافسات الجولة الثانية للدوري العام لكرة السلة، ليسجل الفائز أولى مفاجآت البطولة، رافعا رصيده إلى 4 نقاط، فيما وصل "الأصفر" إلى 3 نقاط جمعها من فوز وخسارة.



وفي مواجهة أخرى، تغلب الكويت على العربي 108-77، في مواجهة سيطر "الأبيض" على أغلب مجرياتها.



وأشرك مدرب الكويت دوشان ستوجكوف عددا من اللاعبين الشباب (تحت 19 سنة)، من بينهم عدنان اظبية، أمير أسد الله، أحمد الرشيد، إلى جانب لاعبي الخبرة قائد الفريق فهد الظفيري، وعمران جوهر، عزيز رمضان، ألكسندر الغيص، وعلي الهدهود.



وفي المواجهة الثانية، تمكن المدرب الوطني يحيى كليب من الخروج بفريقه سريعا من آثار الخسارة من الصليبخات (86-98) في الجولة الأولى للدوري، ليقود فريقه بنجاح إلى تحقيق فوز معنوي مهم.



جاء الربع الأول متكافئا بين الفريقين، حسمه القرين لمصلحته 25-17، ووصل تقدمه بنهاية الربع الثاني موسعا الفارق إلى 9 نقاط (43-34)، بتألق عادل السعيد (13 نقطة)، الأميركي لامار مالوري (24 نقطة)، ومواطنه أليجاه لوف (19 نقطة)، ونيك وارد (15 نقطة).



لم يقدم القادسية المتوقع منه في الربع الثالث، ولم يستطع فرض ايقاعه والعودة بالنتيجة، ليخرج متأخرا 63-74 بنهاية الربع الثالث، وافتقد فريق المدرب التركي أنداك بايسير جهود نجمه الدولي عبدالعزيز الحميدي الذي لم يشارك في المباراة، واكتفى عبدالمحسن الموسوي بتسجيل 10 نقاط فقط، ولم يقدم عبدالله توفيق المتوقع منه (4 نقاط)، وكان "ثلاثي المحترفين" ماركيز، ودومينيك، وجومارو براون أفضل مسجلي القادسية، بتسجيلهم 60 نقطة.



ولم يكن الربع الأخير للقادسية بأفضل من سابقيه، بعدما حافظ لاعبو القرين على فارق النقاط، بتسجيلهم 19 نقطة، فيما سجل لاعبو "الأصفر" 22 نقطة لم تكن كافية لقلب النتيجة أو معادلتها.