هادي العنزي



شهد ختام الجولة الثانية أولى مفاجآت الدوري العام لكرة السلة، بتغلب القرين على القادسية 93-85 في المواجهة المثيرة التي جمعت الفريقين أمس الأول، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، ليتجاوز القرين خسارته من الصليبخات في الجولة الأولى سريعا، رافعا رصيده إلى 3 نقاط، متساويا مع «الأصفر» بذات الرصيد. وفي مباراة أخرى، تفوق الكويت حامل اللقب على نظيره العربي 108-77، ليصل «الأبيض» إلى النقطة الرابعة من فوزين، فيما تلقى «الأخضر» خسارته الثانية تواليا، ليصل رصيده إلى نقطتين فقط.



وجاءت مواجهة القادسية والقرين مثيرة في كثير من تفاصيلها، وإن بدت رغبة فريق المدرب الوطني يحيى كليب أكثر من نظيره مدرب القادسية، التركي أنداك بايسير، بعدما تمكن من حسم الربع الأول من لمصلحته بفارق 8 نقاط (25-17)، واستمرت أفضلية القرين ثالث كأس الاتحاد الموسم الماضي في الربع الثاني، ليخرج متقدما في النصف الأول من المواجهة 43-34، بتألق ملحوظ للأميركي لامار مالوري (24 نقطة)، ومواطناه أليجاه لوف (19 نقطة)، ونيك وارد (15 نقطة)، بالإضافة إلى الشباب عادل السعيد (13 نقطة).



ولم يستطع القادسية، الذي بدا متأثرا بغياب قائده عبدالعزيز الحميدي، العودة في النصف الثاني من المباراة، ليخرج متخلفا بفارق 9 نقاط في الربع الثالث (63-74)، ولم يكن الربع الأخير من المباراة بأفضل من سابقيه لـ «الأصفر»، في ظل تراجع ملحوظ للتسجيل من لاعبيه المحليين عبدالمحسن الموسوي (10 نقاط)، وعبدالله توفيق (4 نقاط)، بينما تكفل «ثلاثي المحترفين» ماركيز، ودومينيك، وجومارو براون بتسجيل 60 نقطة.