

أعلن رئيس بعثة منتخبنا الوطني للرماية بالقوس من على ظهر الخيل هاني الفصام تأهل منتخبنا للعبة لكأس العالم بحصوله على المركز الثاني في التصفيات التي أقيمت في مزرعة الرحبة بولاية بركاء في سلطنة عمان أمس الأول.



وقال الفصام إن حصول منتخبنا على المركز الثاني جاء ثمرة عمل شاق وتدريبات مكثفة، ولم يكن وليد المصادفة أو الاجتهاد فقط إنما بالعمل والتحضير المثالي الذي سبق التصفيات وكل التضحيات التي قدمها الفرسان التي أثمرت تأهل الكويت لنهائيات كأس العالم للعبة حيث يعيش الفرسان الآن فرحة الانتصار.



وأوضح أن تصفيات البطولة التي تمت على مدار 3 أيام بمشاركة 28 فارسا يمثلون 7 دول جاءت نتائجها متفاوتة، إذ سجل فرساننا نتائج جيدة بانطلاق اليوم الأول، ثم شهد اليوم الثاني تراجع المستوى قبل أن ينتفض فرسان المنتخب في اليوم الثالث محرزين المركز الثاني ومسجلين مشاركتهم رسميا ببطولة كأس العالم المقبلة عن جدارة واستحقاق.



وجاء الترتيب العام للمسابقة باحتلال السعودية المركز الأول بـ 1558.45 نقطة ثم الكويت ثانية بـ 988.45 ثم قطر ثالثة بـ 980 نقطة، وشملت التصفيات 3 مسارات، هي: مسار كاساي ومسار الطبق والمسار المتسلسل.