

أعلن وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري افتتاح بطولة الكويت الآسيوية للرماية التي تشهد مشاركة 17 دولة، وتقام منافساتها بمجمع ميادين صباح الأحمد للرماية حتى 8 نوفمبر الجاري، معربا عن تمنياته لجميع المنتخبات المشاركة بالنجاح وبالتوفيق.



جاء ذلك خلال حفل الافتتاح الذي أقيم أمس الأول بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية الشيخ سلمان الحمود ورئيس الاتحاد الدولي للرماية الإيطالي لوتشيانو روسي، ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، ورئيس الاتحادين الكويتي والعربي م.دعيج العتيبي، ورؤساء الوفود المشاركة، وأعضاء الاتحاد الكويتي للعبة وضيوف الكويت الحضور بالبطولة. بدوره، ثمن الشيخ سلمان الحمود في كلمته رعاية القيادة السياسية الحكيمة للاتحاد القاري والتي تجسدت باحتضان الكويت لمقره منذ 21 عاما، ومقدما شكره الى الوزير عبدالرحمن المطيري، والهيئة العامة للرياضة على دعم هذه البطولة الكبيرة، مؤكدا أن رياضة الرماية الآسيوية حققت العديد من النجاحات اللافتة في الفترة الأخيرة بدليل تحقيقها لـ 21 ميدالية من أصل 45 ممكنة في النسخة السابقة لدورة الألعاب الأولمبية التي جرت في العاصمة الفرنسية باريس العام الماضي متفوقة على جميع الاتحادات القارية الأخرى.



من جهته، قال رئيس الاتحاد الدولي للرماية لوتشيانو روسي في كلمة مماثلة إن رياضة الرماية الآسيوية والكويتية أصبحت قوة كبيرة في اللعبة تحت قيادة الشيخ سلمان الحمود وم.دعيج العتيبي، مشيرا إلى فوز الكويت بالميداليات الأولمبية والقارية والعالمية والذي جاء نتيجة للجهود المضنية التي يبذلها الاتحاد الكويتي للرماية.



من جانبه، قال م.دعيج العتيبي في كلمته إن رياضة الرماية الكويتية شهدت تطورا كبيرا وحققت إنجازات متميزة على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدا مواصلة مسيرتها المشرفة بدعم سخي من القيادة السياسية في البلاد. وأضاف أن الرماية الكويتية قدمت أبطالا عالميين وأولمبيين رفعوا اسم وطنهم الكويت عاليا في مختلف المحافل والبطولات العالمية وتمكنوا من تحقيق الإنجازات الأولمبية والدولية، لافتا إلى تضافر الجهود الفنية والإدارية في اتحاد الرماية الكويتي الرياضي وحرص الأجهزة المختصة على تطوير أداء اللاعبين لمواصلة تحقيق الإنجازات.



عمومية الاتحاد الآسيوي



إلى ذلك، عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرماية أمس الأول اجتماعها في الكويت برئاسة رئيس الاتحاد القاري الشيخ سلمان الحمود وحضور رئيس الاتحاد الدولي لوتشيانو روسي بمشاركة 32 دولة. وفي هذا الصدد، قال أمين عام الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحادين الكويتي والعربي للعبة دعيج العتيبي إن الاجتماع أثمر عدة قرارات تصب في مصلحة رياضة الرماية في القارة الآسيوية، مضيفا أن الجمعية العمومية قررت إرسال برقية شكر وتقدير إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على دعم سموه الكريم لرياضة الرماية في القارة الآسيوية، الأمر الذي أسهم في تطوير اللعبة بشكل كبير.



وأضاف أن الجمعية اعتمدت القرارات الخاصة بتوزيع بطاقات التأهل لأولمبياد لوس أنجيليس 2028 بعد الأداء المتميز للرماة والراميات الآسيويين في النسختين الماضيتين للأولمبياد. كما أوضح أنه تمت مناقشة الترتيبات الأولية لدورة الألعاب الآسيوية الـ 20 التي ستقام في مدينة «ناغويا» اليابانية العام المقبل، إضافة إلى الوقوف على جاهزية الدول التي ستستضيف البطولات القادمة مثل الصين وقطر.