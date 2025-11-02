

بحضور النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، أسدل الستار، أمس الأول، على منافسات دورة الألعاب الآسيوية للشباب الثالثة التي استضافتها مملكة البحرين على مدار 13 يوما، برعاية كريمة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك في حفل الختام الذي أقيم بصالة مدينة خليفة الرياضية.



وبهذه المناسبة، رفع الشيخ خالد بن حمد آل خليفة خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالنجاح الباهر الذي حققته مملكة البحرين في استضافة الدورة.



عقب ذلك، أجريت مراسم تسليم علم الدورة للجنة الأولمبية الأوزبكية، التي ستنظم النسخة القادمة في عام 2029، وتم عرض فيلم عن استعدادات أوزبكستان لاحتضان النسخة القادمة، كما تم عرض مقتطفات من دورة البحرين 2025، ثم دخول طابور العرض للدول المشاركة، وأخيرا إطفاء شعلة الدورة، ليسدل الستار على واحدة من أنجح الدورات الآسيوية.



وقد اختتمت الكويت مشاركتها في الدورة بحصد 3 ميداليات متنوعة، حيث جاءت الميدالية الذهبية عن طريق البطلة ياسمين وليد في الوثب العالي، فيما أحرز منتخب كرة اليد الميدالية الفضية بينما نال البطل ناصر الصقر الميدالية البرونزية في منافسات لعبة التيك بول.