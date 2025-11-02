في إطار تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، واستمرارا للجهود الأمنية والمرورية الهادفة إلى فرض هيبة القانون والمحافظة على أمن وسلامة مرتادي الطرق، نفذت الأجهزة الأمنية (الإدارة العامة للمرور ـ الإدارة العامة لشرطة النجدة ـ الإدارة العامة للأنظمة الأمنية) مساء أمس الأول الجمعة حملة أمنية ومرورية موسعة في منطقة الخيران.



وجاءت الحملة بإشراف مباشر من الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حامد الدواس، وبقيادة رئيس قطاع شؤون المرور والعمليات العميد عبدالله العتيقي، ورئيس قطاع شؤون الموارد البشرية وتقنية المعلومات العميد أنور اليتامى. وأسفرت الحملة عن رصد 467 مخالفة مرورية متنوعة وحجز 10 أشخاص في الحجز التحفظي وضبط شخص مطلوب لإلقاء القبض وآخر مخالف لقانون الإقامة، بالإضافة إلى إحالة 3 أشخاص لعدم حمل رخصة، وآخر من فئة الأحداث، وإحالة مركبتين ودراجة مطلوبة قضائيا وحجز 20 مركبة ودراجة في كراج الحجز.