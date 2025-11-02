ناصرالعنزي

أضاع السالمية ومضيفه الشباب ما تيسر لهما من فرص على مدار الشوطين وخرجا متعادلين دون اهداف في مباراة عامرة بالندية والحماس، وبتلك النتيجة أصبح للسالمية 11 نقطة فيما رفع الشباب رصيده إلى 9 نقاط ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري زين الممتاز.

وقدم الفريقان مباراة تنافسية ذات رتم سريع خالية من هز الشباك، حيث ظهر الحارسان سعود الجناعي ( الشباب) ويوسف الكندري ( السالمية ) ثابتين في التصدي للكرات الخطرة وأثمنها فرصة انفرادية لمهاجم الشباب برونو لويس تصدى لها الكندري في الوقت المناسب.

وبعدها اخترق مهاجم السالمية عماد اللواتي الدفاع الشبابي غير ان الحارس الجناعي أبطل محاولته بنجاح ، وفي الدقيقة الاخيرة من الوقت المضاف في الشوط الثاني سنحت فرصة مثالية لمدافع السالمية بدر جمال المتقدم الى ركلة ركنية من اقتناص هدف والنقاط الثلاثة عندما انكشف المرمى امامه وسدد كرة طائشة الى خارج المرمى "90+7"ً، وبمكن القول ان السالمية وتحديدا في الشوط الثاني كان الاكثر تناقلا للكرة وتهديد مرمى صيفه لكنه لم يحسن في نهايته ، فيما أجاد الشباب بقيادة مدربه المونتنيغري سلاڤيو جلاب في مرتداته التي كاد ان يخطف منها هدفا.

أدار المباراة الحكم يوسف نصار وأحسن في قراراته غير ان عليه ان يكون أكثر حزما في استخدام الإنذارات .

بدر جمال ولوكاس سانتوس والكرة حائرة بينهما