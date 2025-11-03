

يحيى حميدان



تنطلق اليوم منافسات دوري كرة الصالات في نسخته الـ 16، حيث يلتقي اليرموك مع العربي عند الساعة 6 مساء، ثم عند الساعة 8:45 يلتقي حامل اللقب كاظمة مع النصر.



وتستكمل منافسات الجولة الأولى بعد غد (الثلاثاء) بإقامة مباراتين أخريين، إذ يلعب الصليبخات مع الكويت عند الساعة 6 مساء، والقادسية مع التضامن عند الساعة 8:45.



ويحمل الكويت الرقم القياسي بعدد مرات الحصول على لقب الدوري بتتويجه في 6 مناسبات، ويأتي بعده كاظمة بـ 4 ألقاب، والقادسية واليرموك (لقبان لكل منهما)، وحصل السالمية على اللقب في مناسبة وحيدة.



واستعدت الفرق بصورة جيدة لمنافسات الموسم الجديد، من ناحية الإعداد، حيث أقامت بعض الفرق معسكرات خارجية، وكذلك على صعيد التعاقدات بعد ضم أكثر من محترف أجنبي مميز.



ويدخل اليرموك منافسات بطولة الدوري بروح معنوية عالية بعد حصوله على لقب البطولة التنشيطية قبل أيام، ويعول على مجموعة من اللاعبين المميزين مثل سليمان العمران وعبدالله ثامر والحارس محمد ماجكي والإسباني بورخا دياز. وحافظ العربي على أغلب عناصره بتواجد محمد وبدر المنصور.