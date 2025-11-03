

الدوحة - فريد عبدالباقي



تنطلق اليوم منافسات النسخة العشرين من كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما قطر 2025 التي تستضيفها الدوحة وتستمر إلى 27 الجاري، بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.



وتقام منافسات البطولة التي تعد الأولى من بين 5 نسخ منح «فيفا» حق استضافتها للدوحة حتى عام 2029، على 8 ملاعب داخل أكاديمية أسباير على مدى 25 يوما، بمجموع 104 مباريات، بواقع 8 مباريات يوميا خلال مختلف مراحل البطولة، على أن تكون للمباراة النهائية خصوصية خوضها على ستاد خليفة الدولي أحد ملاعب كأس العالم قطر 2022.



ومن المقرر أن يقص المنتخب القطري شريط الافتتاح الرسمي البطولة عندما يلتقي نظيره الإيطالي في الـ 6:45 مساء اليوم على ملعب رقم 7 في أسباير ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا جنوب أفريقيا وبوليفيا.



ويشهد اليوم الأول 8 مباريات، حيث ستكون الانطلاقة قبل الافتتاح الرسمي، بمواجهة تجمع بوليفيا الذي يسجل ظهوره الثالث في البطولة مع منتخب جنوب أفريقيا الذي يشارك للمرة الثانية في الـ 3:30 عصرا على ملعب أسباير 3.



ويلتقي في المباراة الثانية كوستاريكا مع الإمارات الذي يدشن الظهور العربي الأول في النسخة الحالية، قبل الافتتاح الرسمي في مشاركته الرابعة، وفي الـ 3:30 عصرا على ملعب أسباير 8 ضمن المجموعة الثالثة يلتقي السنغال مع كرواتيا في الـ 4 عصرا على ملعب أسباير 1.



ويبدأ المغرب مشواره أمام اليابان في الـ 7:30 مساء على ملعب أسباير 5 ضمن منافسات المجموعة الثانية، فيما يلتقي ضمن ذات المجموعة البرتغال بطل أوروبا 2025 مع كاليدونيا الجديدة في الـ 6:15 مساء على ملعب أسباير 4.



ويستهل المنتخب التونسي منافسات البطولة بمواجهة جزر فيجي في الـ 6:45 مساء على ملعب أسباير 8 ضمن المجموعة الرابعة التي تشهد أيضا مواجهة الأرجنتين 3 مع بلجيكا في الـ 5:45 مساء على ملعب أسباير 2.



وبحسب النظام المستحدث فقد تم توزيع المنتخبات الـ 48 المتأهلة على 12 مجموعة تضم كل واحدة 4 منتخبات على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعات الـ 12 بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، بمجموع 32 منتخبا إلى الدور الثاني.