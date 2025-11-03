مروان بودي: نواصل التركيز على كفاءة رأسمالنا وتعزيز مرونتنا التشغيلية لضمان تحقيق أعلى قيمة لمساهمينا وترسيخ ريادتنا في قطاع الطيران الكويتي

أعلنت طيران الجزيرة، وهي شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الكويت، أنها سجلت أفضل أداء مالي فصلي لها خلال 20 عاما من التشغيل، حيث حقق صافي أرباح بلغ 13.5 مليون دينار كويتي في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، وذلك بارتفاع بنسبة 15.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وقد ساهم هذا الأداء القوي خلال الفصل في زيادة إجمالي صافي الأرباح فترة التسعة أشهر الأولى من العام لتبلغ 23 مليون دينار، بارتفاع ملحوظ بلغ نسبة 60.3% عن الفترة ذاتها من عام 2024.



وسجلت المجموعة إيرادات تشغيلية قدرها 69.4 مليون دينار في الربع الثالث، بارتفاع نسبته 7.5% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما ارتفع عدد المسافرين بنسبة 3.3% إلى 1.5 مليون مسافر، وبلغ معدل إشغال المقاعد نسبة 78%. كما ارتفعت الإيرادات من الخدمات المساندة بنسبة كبيرة بلغت 42.7% لتصل إلى 9.5 ملايين دينار، ما يعكس نجاح جهود المجموعة في تنويع مصادر الدخل. وجاء ذلك كله بالرغم من التحديات التشغيلية والمتمثلة بالأحداث الجيوسياسية التي مرت بها المنطقة خلال تلك الفترة.



أما لفترة التسعة أشهر فحققت الشركة إيرادات تشغيلية بلغت 171.6 مليون دينار، بارتفاع بلغ 4.9% بعد أن نقلت أكثر من 3.7 ملايين مسافر إلى 64 وجهة عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا.



ويعزى هذا الأداء المتميز إلى الاستراتيجية الناجحة التي تنفذها الشركة في إدارة طاقتها التشغيلية، والتزامها المستمر بإدارة حصيفة للتكاليف، والنمو المتواصل في أعداد المسافرين.



وفي تعليقه على النتائج، قال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، مروان بودي: تعكس نتائج الربع الثالث من عام 2025 أداء ماليا استثنائيا في تاريخ طيران الجزيرة، فيما تبرز في نتائج فترة التسعة أشهر الأولى من العام وضوح رؤيتنا الاستراتيجية ونجاح نموذجنا في تحقيق النمو المستدام. نواصل التركيز على كفاءة رأسمالنا وتعزيز مرونتنا التشغيلية لضمان تحقيق أعلى قيمة لمساهمينا وترسيخ ريادتنا في قطاع الطيران الكويتي.



وقد تزامن الإعلان عن هذه النتائج مع احتفال طيران الجزيرة بمرور 20 عاما على انطلاق عملياتها في الكويت، وهو إنجاز استثنائي في قطاع يشهد منافسة وتحديات مستمرة.



الربع الثالث 2025: موسم صيفي ناجح واستثمار متواصل في تعزيز تجربة العملاء



شهد الربع الثالث واحدا من أكثر مواسم السفر حركة للمسافرين في تاريخ الشركة، مدفوعا بالطلب القوي على الوجهات السياحية والعائلية. وقد حققت الوجهات الصيفية مثل سوتشي وصلالة ويريفان والغردقة أداء مميزا، بينما ساهمت الوجهات التي تمت إعادة تشغيلها مثل أبها ودمشق في توسيع شبكة طيران الجزيرة الإقليمية.



كما واصلت الشركة الاستثمار في تحسين تجربة العملاء وتعزيز كفاءتها التشغيلية من خلال اعتماد نظام إدارة العائدات Amadeus SRM Flex، الذي يتيح اتخاذ قرارات أكثر دقة ومرونة في التسعير وتحسين الأداء.



وفي الوقت ذاته، أطلقت طيران الجزيرة مجموعة من العروض الموسمية والحصرية التي أضافت قيمة أكبر لتجربة السفر، مما جعلها أكثر سهولة وتنوعا لجميع الفئات من المسافرين.



نظرة مستقبلية: مواصلة النمو واستثمار الزخم حتى نهاية العام وما بعده



تتمتع طيران الجزيرة بموقع متميز للاستفادة من الطلب القوي على السفر، خصوصا في الربع الأخير من العام، مواصلة مسارها التصاعدي في تحقيق الربحية. وتؤكد الشركة التزامها باستراتيجيتها طويلة الأمد التي ترتكز على توسيع شبكتها التشغيلية لتشمل وجهات جديدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، وتحديث الأسطول وتعزيز كفاءته التشغيلية، والاستثمار في البنية التحتية والابتكار الرقمي لتحسين تجربة المسافرين. كما تواصل الشركة التركيز على ترسيخ دورها كجسر يربط الكويت بالعالم، بالتوازي مع عملها بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرا مع «فيزيت كويت» (Visit Kuwait) للمساهمة في الترويج للكويت كوجهة سياحية مميزة في المنطقة.



أبرز النتائج المالية والتشغيلية:



نتائج الربع الثالث من 2025:



٭ الإيرادات التشغيلية: 69.4 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 7.5% عن الربع الثالث من العام 2024.



٭ الأرباح التشغيلية: 14.9 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 17.2% عن الربع الثالث من العام 2024.



٭ الأرباح الصافية: 13.5 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 15.9% عن الربع الثالث من العام 2024.



٭ عدد الركاب: 1.5 مليون، مرتفعا بنسبة 3.3% عن الربع الثالث من العام 2024.



٭ معدل إشغال المقاعد: 78%.



نتائج التسعة أشهر من 2025:



٭ الإيرادات التشغيلية: 171.6 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 4.9% عن التسعة أشهر من العام 2024.



٭ الأرباح التشغيلية: 26.5 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 28.0% عن التسعة أشهر من العام 2024.



٭ الأرباح الصافية: 23.0 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 60.3 عن التسعة أشهر من العام 2024.



٭ عدد الركاب: 3.7 ملايين، مرتفعا بنسبة 1.3% عن التسعة أشهر من العام 2024.



٭ معدل إشغال المقاعد: 76.5%.