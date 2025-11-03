أقامت شركة كامكو إنفست، حفل استقبال وعشاء في الرياض برعاية وحضور الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية.



وجمع الحدث نخبة متميزة من العملاء، وكبار رجال الأعمال من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وتنفيذيين من «كامكو إنفست» السعودية. وقد شكل الحدث منصة مثالية لتعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف سبل التعاون المحتملة في مجالي الاستثمار والأسواق المالية بين البلدين الشقيقين.



وتزامن هذا اللقاء مع استضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2025، وهي منصة عالمية بارزة لمناقشة توجهات الاستثمار والابتكار. وقد مثل «كامكو إنفست» في المبادرة وفد رفيع المستوى من كبار التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، في تأكيد على التزام الشركة بالمشاركة في الحوارات الاستراتيجية التي تسهم في تشكيل مستقبل الاقتصاد والاستثمار في المنطقة.



وجددت «كامكو إنفست» خلال الأمسية تأكيد التزامها الطويل الأمد تجاه السوق السعودية، واستعرضت جهودها المتواصلة في دعم المستثمرين من خلال باقة خدماتها الشاملة والمتنوعة. كما شكل الحدث مناسبة لتسليط الضوء على التوسع المتنامي لحضور الشركة في المملكة، ولاسيما بعد انتقال مكتبها في الرياض إلى مركز الملك عبدالله المالي (كافد).



وبهذه المناسبة، قال فيصل صرخوه، الرئيس التنفيذي لـ «كامكو إنفست» وعضو مجلس إدارة كامكو إنفست - السعودية: نعتز بدعم سفير دولة الكويت وبالحضور المتميز لنخبة من عملائنا وشركائنا الرئيسيين من المملكة العربية السعودية. ويعكس هذا الحدث تقديرنا العميق لمتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، كما يؤكد التزامنا المستمر بالمساهمة في دعم نمو وتطور السوق السعودية.



وعن مشاركة «كامكو إنفست» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، قال صرخوه: نحرص على المشاركة سنويا في هذا المؤتمر لما يمثله من منصة عالمية تجمع قادة الأعمال والمستثمرين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، فالمؤتمر يوفر فرصة قيمة لبناء شراكات استراتيجية تدعم تطلعاتنا في «كامكو إنفست» نحو توسيع حضورنا الإقليمي والمساهمة في تطوير بيئة الاستثمار في المملكة والمنطقة.



واختتمت الأمسية بجلسة تواصل وتعارف تبادل خلالها الحضور الآراء حول المشهد الاستثماري المتطور في المملكة العربية السعودية والمنطقة الخليجية بشكل عام، مع التركيز على الفرص المتنامية في مختلف القطاعات.



جدير بالذكر أن «كامكو إنفست» تواصل تعزيز حضورها في السوق السعودي من خلال التزام قوي ومستدام ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030. وتأتي كامكو إنفست - السعودية في صلب استراتيجية النمو الإقليمي للشركة، حيث توسعت مؤخرا إلى مكاتبها الجديدة في مركز الملك عبدالله المالي (كافد)، ووسعت فريقها بخبرات متخصصة لدعم المستثمرين المحليين. وتشمل أنشطتها إدارة أكبر استراتيجية أسهم تقليدية في المملكة برأسمال 1.2 مليار ريال سعودي، وإطلاق صندوق يستثمر في شركات التكنولوجية قبل الإدراج يركز على الشركات الخليجية وبالأخص السعودية، إضافة إلى استراتيجيتين أخريين مخصصتين للأسهم المتوافقة مع الشريعة والسوق النقدي بالريال السعودي، ما يعكس التزام الشركة بتقديم حلول استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات السوق وتعزز النمو الاقتصادي المحلي.