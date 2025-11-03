علي إبراهيم ـ علاء مجيد



كشفت بيانات بنك الكويت المركزي عن أن إجمالي إنفاق المواطنين والمقيمين خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بلغ 34.35 مليار دينار بانخفاض نسبته 4.66% بما قيمته 1.67 مليار دينار على أساس سنوي مقارنة بـ36.03 مليار دينار حجم انفاق خلال الفترة ذاتها من 2024.



ووفقا للبيانات فقد بلغ حجم الإنفاق عبر المواقع الإلكترونية خلال أول 9 أشهر من 2025 نحو 13.11 مليار دينار مقارنة بـ14.35 مليار دينار في الفترة ذاتها من 2024 بتراجع بلغت قيمته 1.24 مليار دينار وبانخفاض نسبته 8%.



وانخفضت سحوبات الكاش بنسبة 10.56% بما قيمته 807.5 ملايين دينار لتبلغ قيمة معاملات أجهزة السحب الآلي بنهاية الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي 6.8 مليارات دينار مقارنة بـ7.6 مليارات دينار بنهاية أول 9 أشهر من 2024.



وارتفعت قيمة الإنفاق على عمليات الشراء المباشر عبر نقاط البيع بـ2.6% بما قيمته 368.8 مليون دينار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي لتصل بنهاية سبتمبر إلى 14.39 مليار دينار مقارنة بـ14.02 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2024.



وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي 2025، بقيمة 4.99 مليارات دينار، ليسجل الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية مستوى قياسيا جديدا عند 62.16 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بمستوياته بنهاية ديسمبر 2024 والبالغة 57.17 مليار دينار، وبنمو نسبته 8.7%. وعلى أساس شهري، ارتفعت القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين خلال الشهر الماضي، بقيمة 429 مليون دينار، وبنسبة نمو 0.7%، مقارنة بـ61.73 مليار دينار بنهاية أغسطس 2025، وعلى أساس سنوي، ارتفعت خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من 2025، بقيمة 6.33 مليارات دينار، وبنسبة نمو 11.34%، مقارنة بـ55.82 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2024. وتفصيلا، سجلت القروض الممنوحة للمقيمين 52.38 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، بارتفاع خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الحالي بقيمة 2.97 مليار دينار وبنسبة 6% بالمقارنة برصيدها البالغ 49.41 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024، فيما سجلت القروض الممنوحة لغير المقيمين 9.78 مليارات دينار بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر بقيمة 2.02 مليار دينار وبنسبة نمو 26.1% بالمقارنة برصيدها البالغ 7.75 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024.



وجاءت زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد للمقيمين وغير المقيمين منذ بداية العام الحالي حتى سبتمبر الماضي، بدعم من زيادة القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، حيث بلغت مستوى 17.14 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، بارتفاع خلال 9 أشهر بقيمة 594 مليون دينار وبنسبة 3.6%، بالمقارنة برصيدها البالغ 16.54 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024. وأشارت البيانات، إلى زيادة القروض الموجهة لشراء أوراق مالية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من 2025، لتسجيل مستوى 4.52 مليارات دينار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ3.8 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة نمو بلغت 19.1% وبقيمة 726 مليون دينار. فيما بلغ إجمالي التسهيلات المقدمة لقطاع النفط والغاز منذ بداية العام وبنهاية سبتمبر مستوى 2.45 مليار دينار، بالمقارنة مع 2.46 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة تراجع بلغت 0.36%، وبقيمة 9 ملايين دينار.



وأوضحت البيانات ارتفاع قروض للبنوك منذ بداية العام الحالي 2025 لتسجل مستوى 4.7 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 3.41 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة نمو بلغت 37.5% وبقيمة 1.28 مليار دينار.



وعلى صعيد الودائع، أظهرت بيانات «المركزي» عن ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين وغير المقيمين خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضيين لتبلغ 57.23 مليار دينار، مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية 2024 والبالغة 53.82 مليار دينار، وبارتفاع قيمته 3.41 مليار دينار وبنسبة زيادة بلغت 6.34%وعلى أساس سنوي، ارتفعت الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين وغير المقيمين خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، بقيمة 3.38 مليارات دينار، وبنسبة نمو 6.27%، مقارنة ب53.85 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2024.



وتفصيلا، ارتفعت الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين خلال أول 9 أشهر من العام الحالي لتسجل مستوى 51.92 مليار دينار بنهاية سبتمبر بنمو بنسبته 2.82% وبقيمة 1.42 مليار دينار مقارنة بـ50.49 مليار دينار في ديسمبر الماضي. وارتفعت الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل غير المقيمين منذ بداية العام وحتى سبتمبر الماضي لتصل إلى مستوى 5.31 مليارات دينار بنمو نسبته 59.6% وبقيمة 1.98 مليار دينار مقارنة بـ3.32 مليار دينار في ديسمبر 2024.



وأظهرت البيانات أن ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين وغير المقيمين، منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي، جاء مدفوعا بزيادة ودائع القطاع الخاص بالدينار لتصل إلى 39.1 مليار دينار مقارنة بـ37.62 مليار دينار في ديسمبر الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 3.93% وبقيمة 1.48 مليار دينار.