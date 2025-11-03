شريف حمدي



تشهد الفترة الحالية طفرة في تعاملات الأجانب على أسهم بورصة الكويت بمختلف توجهاتهم خاصة أصحاب الفكر الاستثماري طويل الأمد كالمؤسسات والشركات وصناديق الاستثمار الذين يواصلون عمليات الشراء بهدف تعزيز نسب التملك في اسهم متنوعة النشاط.



وأظهرت البيانات الرسمية لبورصة بنهاية تعاملات أكتوبر الماضي، قفزة بنسبة 240% في صافي مشتريات الأجانب منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أكتوبر، بارتفاع صافي عمليات الشراء إلى 589.9 مليون دينار مقارنة بـ 174 مليون دينار في ذات الفترة العام الماضي، كما تبين ان عمليات الشراء كانت السمة الغالبة على تعاملات المؤسسات والشركات بصافي بلغ 606.1 ملايين دينار، وكذلك بالنسبة لصناديق الاستثمار بصافي شراء بلغ 1.42 مليون دينار، فيما كان التوجه بيعيا لتعاملات الأفراد الأجانب بصافي 17.6 مليون دينار. وتشير النزعة الشرائية على التعاملات إلى حجم الثقة في الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف قطاعات السوق وفي مقدمتها البنوك والاتصالات والعقار والخدمات المالية، ويعزز هذه الثقة المتنامية، قفزات مكاسب مؤشرات السوق بشكل جماعي بمعدلات قياسية منذ بداية العام حتى نهاية الشهر الماضي، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 22%، وارتفاع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 25.5%، وبالتالي ارتفاع مؤشر السوق العام الذي يقيس أداء السوقين معا بنسبة 22.7%. وتبلورت هذه الارتفاعات للمؤشرات، في صورة مكاسب سوقية قياسية خلال الـ 10 أشهر الماضية من 2025، بواقع 10.5 مليارات دينار بنسبة 24.1%، ببلوغها 54.009 مليار دينار ارتفاعا من 43.57 مليارا في ختام 2024. ودلالة هذه الأرقام ان بورصة الكويت تسير في الاتجاه الصاعد على مستوى أغلب قطاعاتها بارتفاع المؤشرات الوزنية لـ 11 قطاعا من أصل 13 قطاعا، أي ان الفرص متنوعة ومجزية في أغلب الأسهم.