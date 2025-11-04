أشاد وزير النفط طارق الرومي بنتائج الاجتماع الوزاري للدول الثماني المشاركة في اتفاق الخفض الطوعي للإنتاج النفطي ضمن إطار تحالف (أوپيك+) الذي عقد يوم الأحد الماضي عبر الاتصال المرئي.



وأكد الرومي في تصريح نقله بيان صحافي صادر عن وزارة النفط عقب ترؤسه للوفد الكويتي المشارك في الاجتماع أن هذا الاجتماع يدعم استقرار السوق النفطية.



وأوضح أنه وبناء على معطيات السوق وأداء الاقتصاد العالمي فقد اتفقت الدول الثماني المشاركة في تنفيذ تعديل بزيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميا لشهر ديسمبر 2025 من إجمالي 1.65 مليون برميل يوميا من التعديلات الطوعية الإضافية التي تم الإعلان عنها سابقا في شهر أبريل 2023.



وذكر أنه تم الاتفاق على تثبيت الإنتاج للأشهر الثلاث يناير وفبراير ومارس من 2026، مبينا أنه سيكون إنتاج النفط الكويتي خلال تلك الأشهر بدء من شهر ديسمبر 2.580 مليون برميل يوميا.



وشدد على أن الكويت ملتزمة بدعم جهود تعافي الاقتصاد العالمي وتوازن السوق، موضحا أن الاجتماع القادم للدول الثمانية سيعقد في 30 نوفمبر الجاري.



وضم وفد البلاد المشارك في الاجتماع إضافة الى الوزير الرومي كلا من محافظ الكويت لدى منظمة «أوپيك» محمد الشطي والممثل الوطني للكويت لدى منظمة «أوپيك» الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح.