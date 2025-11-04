بدء التسجيل للالتحاق بدفعة 2 بـ «الشرطة النسائية» برتبتي وكيل ضابط ورقيب 5 الجاري



أعلن قطاع شؤون التعليم والتدريب بوزارة الداخلية، عن فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بدورة طلبة ضباط الصف رتبة «وكيل ضابط» إلحاقا بالدفعة رقم (3) خلال الفترة من 4/11/2025 إلى 11/11/2025.



وتمنح الدورة الخريج شهادة دبلوم في علوم الشرطة ويعين بعد إتمام الدورة بنجاح بأول مربوط رتبة وكيل ضابط للعمل في قوة الشرطة، كما يتلقى خلال فترة الدراسة مكافأة مالية مقدارها 300 دينار. والتخصصات المطلوبة للدورة هي: كلية الدراسات التكنولوجية (جميع التخصصات)، تكنولوجيا طيران محركات وهياكل، قانون، محاسبة، الإدارة، الفقه وأصول الفقه، خدمات فندقية، الإعلام، علوم سياسية، تفتيش أمن المطار ـ تجاري ـ عمل، مدقق جمركي، علوم المكتبات والمعلومات، التربية البدنية والرياضية، علوم صيدلانية، فحص مركبات، التربية الفنية، المعهد العالي للطاقة (جميع التخصصات)، والإحصاء.



كما أعلن القطاع بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، عن فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات الراغبين بالالتحاق بدورة طلبة ضباط الصف الدفعة (2) رتبة رقيب في تخصص (مأمور لاسلكي) للفصل الدراسي الثاني 2025/2026 خلال الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر الجاري، والتي يتلقى الطالب خلال الدراسة فيها 200 دينار من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



كذلك أعلن قطاع شؤون التعليم والتدريب عن فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات الراغبات بالالتحاق بمعهد الشرطة النسائية الدفعة (2) رتبة وكيل ضابط في التخصصات (مفتش اغذية ـ إخراج وتصميم مطبوعات ـ فني أمن سيبراني وشبكات) ورتبة رقيب في تخصص (مأمور لاسلكي) وذلك للفصل الدراسي الثاني 2025/2026 وذلك خلال الفترة من 5 إلى 16 الجاري. بحيث تتلقى الطالبات خلال فترة الدراسة مكافأة مالية قدرها 200 دينار من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.