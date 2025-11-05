مبارك الخالدي



تعقدت مهمة القادسية في البطولة الخليجية وذلك بعد تعادله سلبا 0-0 مع فريق سترة البحريني في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ستاد مدينة خليفة بالعاصمة المنامة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال الخليج، وبهذه النتيجة تحصل «الأصفر» على أول نقطة له، فيما رفع سترة رصيده إلى نقطتين.



وشهد اللقاء خروج اللاعب جاسم المطر بالبطاقة الحمراء (74).



دخل «الأصفر» المباراة بتشكيل مكون من حميد القلاف، في الدفاع معاذ الظفيري وسفيان بوشار وخالد إبراهيم وراشد الدوسري، وفي الوسط عذبي شهاب وفيكتور لكحل وطلال الفاضل وجاسم المطر، وفي المقدمة محمود كهربا ونيسكينز كيبانو.



في الشوط الأول، الذي جاء متواضعا ودون المستوى، لم يشكل القادسية أي خطورة علي مرمى منافسه واتسم الأداء بالعشوائية وكثرة التمريرات المقطوعة.



في المقابل، هدد فريق سترة مرمى القلاف في ثلاث محاولات أبرزها رأسية فينيست توجوكو التي علت العارضة (27) وتسديدة كارل كامنجندا التي ارتدت من القلاف للمهاجم علي العصفور لكنه سددها بتسرع بعيدة عن المرمى (31).



وفي الشوط الثاني تحسن أداء «الأصفر» مع دخول الواعد عبدالله العوضي كمهاجم صريح بدلا من كهربا، وكاد العوضي أن يسجل هدف التقدم من أول لمسة لكن الحارس يوسف شعبان ابطل المحاولة (46)، وتعقدت مهمة القادسية بطرد جاسم المطر بالبطاقة الثانية (74).



وسدد البديل بدر المطوع كرة ذهبت إلى الشباك الجانبي (81)، وفي الوقت بدل من الضائع رفضت الكرة دخول الشباك في محاولتين لعثمان يحيى من سترة وكيبانو من «الأصفر» (95) لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.



أدار المباراة بامتياز الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم.