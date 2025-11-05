ارتفعت حدة المنافسة في كأس العالم الأولى للبادل لزوجي الرجال والسيدات المقامة حاليا على ملاعب «الأرينا» وأكاديمية رافا نادال بدخول البطولة يومها الثالث، وبدأ مشاركة اللاعبين الأعلى تصنيفا في العالم تباعا.



وتشهد النسخة الأولى لكأس العالم للبادل (الزوجي)، والتي تقام برعاية الاتحاد الدولي للعبة (FIP) وتختتم 9 الجاري، مشاركة أفضل لاعبي العالم في البادل، وفي مقدمتهم المصنف الأول بزوجي الرجال الثنائي الإسباني أرتورو كويلو والأرجنتيني أوغستين تابيا، وثالث الترتيب العالمي الأرجنتيني فيدريكو تشينغوتو والإسباني أليخاندرو غالان.



وأقيمت مساء أمس 16 مباراة بواقع 8 مباريات للرجال ومثلها للسيدات، والتقى في وقت متأخر من مساء أمس الثنائي زينب صرخوه وزميلتها الإسبانية كاسالي كانيلاس مع الإيطالية كاسالي والإسبانية كانيلاس روديرو. وفي مباراة ثانية، التقت دلال القناعي وزميلتها الإسبانية غوميت مع الثنائي السويدية نافارو جورك والإسبانية مرينو ساز.



وفي هذا الصدد، أكد عضو اللجنة المنظمة العليا للبطولة ورئيس اللجنة الإعلامية وليد الصقعبي: «حريصون على تقديم كل أوجه الدعم الفني والإعلامي لوسائل الإعلام العالمية التي حضرت بشكل كبير ومن مختلف دول العالم لتغطية الحدث الأهم في رياضة البادل لعام 2025، وقد تم تجهيز بنية تحتية متكاملة، وخدمات متطورة لجميع وسائل الإعلام المعتمدة لتغطية الحدث الأهم للبادل»، مشيدا بدعم ومساندة وزارة الإعلام والصحف اليومية ومنصات التواصل الاجتماعي التي تحرص على تغطية كأس العالم.



وأشار الصقعبي إلى أن مباريات كأس العالم للبادل تبدأ يوميا في الـ 12 ظهرا، وتتوالى المنافسات بحسب الجدول المعتمد مسبقا من قبل اللجنة الفنية، على أن تنطلق آخر مباراة في الـ 8 مساء.