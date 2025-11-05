هادي العنزي



باشر منتخبنا الوطني للمبارزة للمعاقين معسكره التدريبي في العاصمة المصرية القاهرة، تحضيرا للمشاركة في بطولة تايلند الدولية للمبارزة التي تقام خلال الفترة من 17 وحتى 24 نوفمبر الجاري، بمشاركة لاعبين من 26 دولة.



وقد وصل وفد «مبارزة المعاقين» مساء أمس الأول، لخوض معسكر تدريبي يمتد لأسبوعين، يتضمن إقامة عدة نزالات ودية مع منتخب مصر للمبارزة للمعاقين وعدد من الأندية، ويرأس الوفد عضو اللجنة البارالمبية للمبارزة سعد الهاجري، ويضم خالد الصراف مدربا و8 لاعبين.



من جانبه، أكد سعد الهاجري أن بطولة تايلند الدولية تحظى باهتمام العديد من دول العالم، وبمشاركة فاعلة لأفضل المصنفين في العالم لكونها من البطولات المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية المقبلة «لوس أنجليس 2028»، وقال لـ«الأنباء»: «نأمل تحقيق الأهداف المرجوة في المعسكر القاهري، وصولا لأفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق البطولة بوقت كاف، وتنتظرنا في تايلند نزالات تنافسية على أعلى المستويات الفنية في أسلحة المبارزة الثلاثة السابر والفلوريه والايبيه، ونأمل التأهل إلى الأدوار المتقدمة في البطولة لتحقيق أفضل النتائج».



وأشار الهاجري إلى أنه سيتم على هامش البطولة إعادة تصنيف اللاعبين القدامى، كما سيتم تصنيف ثلاثة لاعبين جدد.