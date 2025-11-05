مبارك الخالدي



أجريت أمس قرعة بطولة كأس الخليج تحت 23 عاما 2025 التي تستضيفها قطر، حيث أسفرت عن وقوع منتخبنا الوطني تحت 23 عاما «الأولمبي» في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية وقطر (المستضيف) والبحرين، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات العراق والإمارات وعمان واليمن.



ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة خلال الفترة من 4 إلى 16 ديسمبر المقبل، حيث ستقام المباريات على عدد من الملاعب الحديثة في الدوحة.



من جانبه، اختتم منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 سنة لكرة القدم مساء أمس تحضيراته المحلية استعدادا للسفر إلى تايلند غدا وذلك للمشاركة في تصفيات كأس آسيا تحت 17 سنة لكرة القدم.



ويخوض منتخبنا منافسات المجموعة السادسة من التصفيات التي تستضيفها تايلند خلال الفترة من 22 الجاري وحتى 30 منه بمشاركة منتخبات تايلند وتركمانستان ومنغوليا والمالديف.



وستغادر بعثة المنتخب متجهة إلى تايلند غدا، إذ من المقرر أن يلعب وقبل انطلاق التصفيات مباراتين وديتين الأولى مع منتخب سنغافورة في 14 الجاري والثانية مع منتخب سلطنة عمان في 16 منه، فيما يستهل مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب تركمانستان 22 الجاري وفي الجولة الثانية يلتقي مع منتخب منغوليا في 26 منه وفي الجولة الثالثة يواجه منتخب المالديف في 28 منه، على أن يختتم مشاركته بلقاء منتخب تايلند في 30 الجاري.



وبحسب لائحة التصفيات يتأهل إلى النهائيات المقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من 7 وحتى 24 مايو2026 أصحاب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات السبع، لينضموا إلى 9 منتخبات سبق لها وأن ضمنت تأهلها تلقائيا بعدما تأهلت إلى كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما المقامة حاليا في قطر.