في إطار دعمها لجهود الدولة في التحول الرقمي، أعلنت شركة الكويت للتأمين عن تقديم خدمة تفعيل التوقيع الإلكتروني مجانا لجميع المواطنين والمقيمين، سواء كانوا من عملائها أو من غيرهم، إذ بات بإمكان أي شخص زيارة مبنى الشركة الرئيسي خلال ساعات الدوام الرسمي، حيث يقوم فريق مختص من الشركة بمساعدته في تفعيل الخدمة خلال دقائق وبكل سهولة.



بهذه المبادرة، تؤكد شركة الكويت للتأمين دورها كشريك فاعل في بناء كويت رقمية متقدمة، تتيح للجميع إنجاز معاملاتهم بسرعة وأمان، ومن خلال الهاتف النقال فقط، إذ لم تعد المعاملات الحكومية أو البنكية في الكويت بحاجة إلى أوراق وتواقيع وانتظار طويل، حيث يمكنك إنجاز كل ذلك من هاتفك الجوال خلال دقائق معدودة فقط، بفضل خدمة التوقيع الإلكتروني في تطبيق «هويتي» الصادر عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية.



وهذه الخدمة تمكنك من توقيع العقود والمستندات إلكترونيا من أي مكان وفي أي وقت، بطريقة آمنة ومعتمدة قانونيا داخل الكويت، وذلك على النحو التالي:



سهولة وسرعة: يمكنك توقيع المعاملات من هاتفك في ثوان دون طباعة أو حضور شخصي.



أمان وموثوقية: توقيعك الإلكتروني مرتبط بهويتك المدنية ومحمي بنظام أمني حكومي مشفر.



قانوني ومعتمد: يساوي التوقيع اليدوي أمام القانون الكويتي ويستخدم في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.



راحة تامة: وفر وقتك وجهدك، وأنجز معاملتك في أي لحظة ومن أي مكان.



خطوات التفعيل بسيطة وتستغرق دقائق فقط:



1 ـ حمل تطبيق «هويتي» على هاتفك من متجر التطبيقات



App Store أو Google Play



2 ـ سجل بياناتك باستخدام الرقم المدني.



3 ـ قم بزيارة أقرب جهاز خدمة ذاتية (PACI Kiosk) أو أحد مراكز التفعيل للتحقق من الهوية، وهي خطوة لا تستغرق سوى دقائق معدودة.



4 ـ بعد ذلك، سيتم تفعيل التوقيع الإلكتروني فورا داخل التطبيق لتبدأ استخدامه مباشرة.



بعد التفعيل، يمكنك توقيع العقود والطلبات والمعاملات إلكترونيا عبر هاتفك الجوال بسهولة تامة.