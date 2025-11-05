

تحتفل شوكولاتة Kinder وكيدزانيا الكويت بمرور عشر سنوات على شراكتهما التي جلبت الفرح والحماس للأطفال في جميع أنحاء الكويت وبهذه المناسبة المميزة، أقيم احتفال عيد ميلاد كيندر على مدار 3 أيام من 23 إلى 25 أكتوبر وتضمن أنشطة ممتعة تهدف إلى تعزيز الإبداع والمرح والمشاعر الطيبة.



فعاليات الحدث



الجزء الأول: تزيين الكب كيك المصغر لشوكولاتة Kinder وحصل الأطفال على قوالب كب كيك ورقية ومجموعة من الملصقات المستوحاة من شوكولاتة Kinder - مثل ألواح الشوكولاتة والبيض والنجوم والوجوه السعيدة - لتزيينها بحرية.



الجزء الثاني: كتابة أمنية لشوكولاتة Kinder توجه الأطفال إلى بطاقة تهنئة ضخمة بعنوان «عيد ميلاد سعيد، شوكولاتة Kinder من أصدقائك في كيدزانيا الكويت».



الجزء الثالث: تسجيل رسالة جماعية بمناسبة عيد الميلاد بموافقة أولياء الأمور، قام الأطفال بتسجيل رسالة جماعية مرحة عبر هواتفهم المحمولة، يتمنون فيها عيد ميلاد سعيد لشوكولاتة Kinder.



تكريم خاص: حصل جميع الأطفال المشاركين على شهادة «صديق عيد ميلاد شوكولاتة Kinder»، تخليدا لمشاركتهم في هذا الاحتفال المبهج.



يعد نشاط مصنع شوكولاتة Kinder من أكثر الأنشطة شعبية في كيدزانيا، حيث يرتدي الأطفال زي شوكولاتة Kinder الرسمي ويتعلمون خطوات صناعة الشوكولاتة. وفي نهاية النشاط، يستمتع الأطفال بتناول قطعة حقيقية من شوكولاتة Kinder مما يضفي الابتسامة على وجوههم ويجعل التجربة لا تنسى!