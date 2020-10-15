كشفت الفنانة ديانا حداد عن أنها غيرجاهزة لبدء حياة زوجية جديدة، مشيرة إلى أنها تؤكد يوميا رفضها فكرة الزواج، وعبرت عن فخرها باعتماد قاعدة «سامح لترتاح» في حياتها، وهذا ما يجعل روحها دائما في مرحلة الشباب، ويبعد عنها الأمراض، لافتة إلى أن الحسد والغيرة يدمران الإنسان.



ومن وحي أغنيتها الأخيرة «مش راح نختلف» التي تتضمن عبارة «تنذكر وما تنعاد»، قالت ديانا، في لقاء مع برنامج «The insider بالعربي»، إنها تتمنى أن تمحو أثر كل الناس التي تركت في حياتها ذكرى غير سعيدة، لكنها عادت وأكدت أنها إنسانة مسامحة، مشيرة إلى أن شكلها الخارجي اليوم هو انعكاس للتصالح الذي تعيشه في داخلها إلى جانب اعتنائها بنفسها من خلال الرياضة والابتعاد عن المأكولات المشبعة بالدهون، إضافة إلى التأمل الذي يبعد عنها كل المشاعر السلبية.