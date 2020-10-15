«ليس لدي وقت لأكون لطيفا، لكن أرجو أن تحبوني، لأنني أنجز من أجلكن»
الرئيس الأميركي ترامب مخاطبا سيدات الضواحي الأميركية.
«ترامب فشل عامدا في إدارة كورونا لأنه لا يهتم لكبار السن»
المرشح الديموقراطي جو بايدن في خطبة سياسية حضرها مؤيدوه بالسيارات في فلوريدا.
«أنوار خضراء حددت مساري في الحياة»
الممثل الأميركي ماثيو ماكوناهي يصدر مذكراته بعنوان: «أنوار خضراء»، حيث يستعير فكرة إشارة المرور الخضراء التي تفتح الطريق للسير.
«ليبرالية أوباما وماكرون تمثل الوسط الذي لا رؤية يمينية لديه ولا يسارية»
الأنثروبولوجي الأميركي ديفيد جريبر، في محاضرة عن صعود زعماء الوسط، قبيل وفاته الأسبوع الماضي.
«سنعيد التزام أمتنا بالإيمان والصلاة لنكون كما أرادنا الله»
المغني الأميركي كاني ويست يصدر إعلانا انتخابيا لحملته الرئاسية يركز على أهمية الدين والصلاة للمجتمع الأميركي.