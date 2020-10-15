«ليس لدي وقت لأكون لطيفا، لكن أرجو أن تحبوني، لأنني أنجز من أجلكن»

الرئيس الأميركي ترامب مخاطبا سيدات الضواحي الأميركية. الرئيس الأميركي ترامب مخاطبا سيدات الضواحي الأميركية.