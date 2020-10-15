يحرص فندق سفير الفنطاس الكويت في كل عام على المشاركة ودعم شهر التوعية بسرطان الثدي طوال شهر أكتوبر، وخصوصا هذه السنة رغم الظروف التي نمر بها وانتشار جائحة «كوفيد - 19». وكعادته السنوية يشارك سفير الفنطاس في فعاليات شهر التوعية بسرطان الثدي في أكتوبر من كل سنة، حيث يقوم أعضاء فريق العمل بالفندق بارتداء اللون الوردي في بداية الشهر وارتداء الشريطة الوردية.



بعد ذلك يتم تغيير إضاءة الفندق الى اللون الوردي طوال أكتوبر للمساهمة بحملة التوعية ويقوم فريق العمل الإداري وفريق التدريب بتقديم الإرشادات والندوات التوعوية بشكل يومي عن مخاطر سرطان الثدي ومدى أهمية وضرورة الكشف الدوري والمبكر.



ويقوم فريق الأغذية والمشروبات بإضافة الشريط الوردي بشكل خلاق ومبدع على العديد من الأصناف التي تقدم في جميع المطاعم، وذلك التزاما منهم بدورهم الأساسي بنشر التوعية لزملائهم في العمل ولضيوف الفندق أيضا.

وتضمنت الفعاليات هذا العام مشاركة فريق العمل وعائلاتهم بالمنافسة على تصميم اجمل ديكور داخلي لسكنهم مستخدمين اللون الوردي أو أي منتج يمكن أن يساهم بدعم ونشر الوعي عن هذه الحملة وسيحصل الفائزون على جوائز تشجيعية لتحفزهم والآخرين ليساهموا بدعم هذه الحملة الإنسانية.



وأكد مدير عام الفندق سيف الدين محمد أن إدارة الفندق تسعى دائما إلى لعب دور فعال في المبادرات العالمية والمحلية، وخصوصا ذات الطابع الاجتماعي والصحي، حيث إن هذا الدور يعتبر جزءا لا يتجزأ من استراتيجيتها، مشيرا الى أن الهدف من تنظيم هذه المبادرة هو نشر التوعية الصحية وتعزيز الفهم لدى الموظفين حول جميع جوانب مرض السرطان، وشدد على أن فندق سفير الفنطاس - الكويت سيواصل تنظيمه للمبادرات التوعوية الفعالة التي تركز على نشر رسائل ذات معنى إيجابي في المجتمع وذلك ضمن إطار برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية.