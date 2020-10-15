يرعى بنك برقان المبادرة الوطنية التي أطلقتها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تحت عنوان «حياتهم غالية»، وهي مبادرة وطنية فريدة تهدف لدعم الصحة النفسية للأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة التأثير السلبي الناشئ عن انتشار وباء كوفيد-19.



وتم إطلاق المبادرة، التي تمتد عاما كاملا، بالشراكة الاستراتيجية مع منظومة البناء البشري للتنمية الاجتماعية والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الخاصة والحكومية، كامتداد للمبادرة السابقة «نحن بعد وياكم» التي تم تنظيمها بإشراف من مكتب ممثل منظمة الأمم المتحدة في الكويت.



وتعد المبادرة استجابة لحالة الطوارئ الصحية العامة، وبهدف تحقيق رؤية الكويت 2035 الجديدة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يسعى البرنامج إلى قياس مدى التجاوب مع العلاجات النفسية من خلال استبيانات تم تقديمها للأشخاص ذوي الإعاقة مما يعكس مدى الاستفادة من هذه التجربة التي تعتبر الأولى من نوعها. وستستمر هذه المبادرة لتشمل جميع المناطق في مختلف المحافظات، والهيئة مستمرة في استقبال الحالات عبر منصتها التي تم تدشينها لهذه المبادرة.



كما تتماشى هذه المبادرة مع سياسة المسؤولية الاجتماعية في بنك برقان، حيث إننا نؤمن بتعزيز المساواة في الحقوق المجتمعية ومساعدة الأفراد من ذوي الإعاقة في الاندماج بالمجتمع والمساهمة في بنائه. مع تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19) الذي ساهم بحدوث صعوبات ومشاكل نفسية كبيرة، فمن واجبنا الوطني والمجتمعي العمل على توفير الرعاية الصحية التي من شأنها المعالجة والحد من الآثار بعيدة المدى للأزمة على أبنائنا من ذوي الإعاقة.



ومن خلال مشاركته في حملات وبرامج متنوعة، سيواصل بنك برقان في دعم الحملات والمبادرات التي تدعم وتمكن الشباب من ذوي الإعاقة.



وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج «برقان» الاجتماعي تحت عنوان «ENGAGE» «معا لنكون التغيير»، الهادف إلى تسليط الضوء على الجوانب المهمة والمؤثرة في المجتمع، إضافة إلى تعزيز مسؤوليته الاجتماعية من خلال دعم المبادرات الإيجابية ضمن استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية. ويأتي نهج حملة «ENGAGE» تماشيا مع مبادئ البنك، كمؤسسة مالية كويتية رائدة، حيث ينسجم أسلوب سياساته مع احتياجات ومصالح المجتمع.