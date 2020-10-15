حنان عبدالمعبود



أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفید ـ 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 113269 حالة، وقد بلغت نسبة الاصابة 13%، حيث بلغ عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية 4177 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 800937 فحصا، في حين تم تسجيل اربع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس 676 حالة.



كما اكدت وزارة الصحة في بيانها الاحصائي اليومي شفاء 728 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفید ـ 19» 105236 حالة.



وبينت أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 139 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفید ـ 19» ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7357 حالة.



وجددت وزارة الصحة الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.