مبارك التنيب



وجه وكيل نيابة الأحمدي بسرعة ضبط واحضار عاق كويتي لاتهامه بالاعتداء على أمه وضربها بيده وبالسكين، حسب إفادات الأم وتقرير قدمته في ملف القضية. وبحسب مصدر امني فإن سيدة متقاعدة تقدمت الى مخفر شرطة العدان مشيرة الى ان ابنها من مواليد 1998 اعتدى عليها بالضرب بالقوة وباستخدام سكين، مشيرة الى انه وقت الاعتداء عليها كان في حالة غير طبيعية وقدمت تقريرا طبيا، وسجلت القضية تحت عنوان عنف أسري. على صعيد آخر تقدم مواطن الى مخفر شرطة العدان مبلّغا عن قيام طليقته بخطف ابنه الطفل، مشيرا الى ان الطفل في حضانة أمه وانه حصل على الحضانة بموجب حكم قضائي، ورغم ذلك دخلت زوجته السابقة الى منزله في غير وجوده، وهربت بالطفل واغلقت هاتفها النقال.