سعود عبدالعزيز – عبدالله قنيص



شهدت منطقتا الفروانية والعاصمة في غضون الأيام القليلة الماضية عددا من قضايا سرقات المركبات سواء كانت في وضعية تشغيل أو خلال توقفها لبعض الوقت مقابل أسواق تجارية او الجمعيات. فيما اكد مصدر امني ان هناك جهودا ومساعي للحد من هذه السرقات بالانتشار الأمني وتكثيف التحريات من قبل قطاع الأمن الجنائي.



وفي احدى قضايا السرقات تقدم مواطن الى مخفر شرطة غرب الصليبخات وأبلغ عن ان سيارته الفارهة موديل 2014 وخلال توقفها في مواقف مسجد عامر بن ابي وقاص في منطقة شمال غرب الصليبخات وتحديدا لصلاة الظهر فوجئ بعد خروجه من المسجد بأن مجهولا كسر زجاجها الجانبي وسرق من داخلها مبلغ 854 دينارا و5 جوازات خاصة به وأبنائه وزوجته و3 بطاقات هوية. وفي العاصمة أيضا ابلغ مواطن عن تعرض سيارته للكسر وسرقة أغراض من داخلها.