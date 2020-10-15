محمد الجلاهمة



كلف رجال مباحث سعد العبدالله بالبحث عن شخص مجهول قام بسلب وافد مصري بصفة مباحث داخل المنطقة. هذا، ونجا المجني عليه من إصابات بليغة كان من الممكن أن تلحق به جراء تشبثه بمركبة الجاني والذي هرب سريعا من موقع الجريمة. وحول تفاصيل القضية، قال مصدر امني ان وافدا مصريا من مواليد 1989 قال انه وفيما يسير على الأقدام أوقفه شخص وأبلغه بأنه من رجال المباحث وطلب ان يطلعه على حافظة نقوده وهاتفين كانا بحوزته، مشيرا الى انه فوجئ باللص يصعد الى سيارته في طريقه للهرب فقام بالتشبث بسيارة اللص واستطاع أن يحصل على هاتف واحد فيما سرق الجاني هاتفا، كما خطف حافظة النقود لكنه اكتشف أن المتهم سرق مبلغ 38 دينارا كان فيها .