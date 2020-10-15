أمير زكي



أدرج محقق مخفر شرطة شرق اسم وافد هندي على قوائم غير المصرح لهم بالسفر خارج البلاد وكذلك إلقاء القبض عليه، كما أحيل ملف القضية إلى المباحث لسرعة ضبط الجاني قبل ان يقوم بالتصرف في كمية من الذهب.



وبحسب مصدر امني، فإن وافدا باكستانيا لديه تفويض قانوني من صاحب محل للصاغة قال في قضية حملت عنوان خيانة امانة، ان وافدا هنديا من مواليد 1974 التحق بالعمل في المحل تحت التجربة وتم اعطاؤه 900 غرام من الذهب حتى يقوم بتوصيلها الى محل آخر، ولكنه فوجئ بالمتهم يغلق هاتفه ويهرب الى جهة غير معلومة. هذا، ولم يعرف إذا ما كان العاملون في محل الصاغة احتفظوا بجواز سفر الوافد الهندي ام لا.