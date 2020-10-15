في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات، أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام الفريق الرقابي النسائي بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية الفروانية بتنفيذ جوله ميدانية بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة على الصالونات والأنشطة النسائية بمنطقة الرقعي للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ولائحة المحلات والإعلانات.



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة د.ناصر الرشيدي أن الجولة الميدانية التي نفذتها المفتشات بالفريق الرقابي جاءت في إطار تطبيق القرار 127/ 2020 للمرحلة الانتقالية الرابعة وبعض الأنشطة من المرحلة الخامسة للتأكد من التزام الصالونات النسائية بتنفيذ الاشتراطات الصحية وفقا لتعليمات السلطات الصحية بارتداء الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي واستخدام المعقمات والمطهرات للحد من انتشار فيروس كورونا فضلا عن التأكد من التزامهم باشتراطات لائحة المحلات والإعلانات.



أوضح الرشيدي أن الجولة أسفرت عن تحرير 10 مخالفات لتشغيل المحل على نحو يهدد بخطر داهم على صحة وسلامة الجمهور بالإضافة إلى توجيه 6 إنذارات لمخالفة الاشتراطات الصحية، مشيرا إلى مواصلة المفتشين لجولاتهم الميدانية على جميع المحلات وصالونات الرجال والصالونات النسائية في عموم مناطق المحافظة للتأكد من تنفيذ الاشتراطات الصحية ولشروط ولوائح وأنظمة البلدية.